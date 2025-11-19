Le Marche nel Bicchiere 2026: Un Viaggio tra Vini e Tradizioni

Le Marche nel Bicchiere 2026: Un Viaggio Sensoriale tra Vitigni e TradizioniUn’anticipazione esclusiva si è tenuta oggi presso la sede dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca (Amap) di Osimo, preludio alla presentazione ufficiale della diciottesima edizione della guida “Le Marche nel Bicchiere 2026”, un’opera bilingue (italiano e inglese) realizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Marche (Ais).

L’appuntamento conclusivo, con la cerimonia di premiazione, si terrà sabato 22 novembre alle ore 16 al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona.

La guida si configura come uno strumento di valore inestimabile per la promozione del territorio marchigiano e della sua eccellenza vitivinicola.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Enrico Rossi, intervenuto in videocollegamento, ha sottolineato l’urgenza di un’azione concertata per diffondere la conoscenza dei vini marchigiani oltre i confini nazionali, ma anche per stimolare un consumo consapevole e informato all’interno della regione.

L’iniziativa si pone quindi come un ponte tra produttori, consumatori e appassionati, un vero e proprio percorso di educazione sensoriale e culturale.

La pubblicazione, come evidenziato dal vice presidente di Amap, Renato Frontini, celebra un’annata particolarmente generosa, favorita da condizioni climatiche ottimali.

Questa prosperità è il frutto di una sinergia virtuosa tra enti pubblici e associazioni di categoria, un elemento chiave per lo sviluppo del settore vitivinicolo, come ha giustamente rimarcato la direttrice di Amap, Francesca Severini.

Amap, in questo contesto, gioca un ruolo pionieristico nella ricerca e sperimentazione di vitigni resistenti, una componente essenziale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e garantire la sostenibilità della produzione.

Stefano Isidori, presidente Ais Marche, ha illustrato come il progetto della guida sia nato dalla volontà di focalizzare l’attenzione sulla ricchezza e la diversità del panorama vitivinicolo marchigiano, un territorio che si estende dal bacino del Tronto fino alle colline urbinate, dalla costa adriatica al cuore degli Appennini.

Ogni edizione rappresenta un’evoluzione, un arricchimento di contenuti che quest’anno si traducono in ben 232 cantine descritte e oltre 530 pagine dedicate a raccontare le peculiarità, le storie e le passioni che animano il settore.

La guida non è quindi solo un catalogo di vini, ma un vero e proprio viaggio emozionale alla scoperta di un territorio, di una cultura e di una tradizione millenaria, un invito a degustare e apprezzare l’autenticità delle Marche.

L’edizione 2026 si conferma quindi un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera approfondire la conoscenza del vino marchigiano e viverne appieno il fascino.