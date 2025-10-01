Autunno Pavese: Sapori, Storia e Tradizioni a Tavola

L’autunno pavese, un appuntamento che si rinnova con la sua 71ª edizione dal 3 al 6 ottobre presso il Palazzo Esposizioni di Pavia, si configura come un crocevia di eccellenze agroalimentari e di memorie storiche, orchestrato dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in collaborazione con l’Azienda Speciale Paviasviluppo.

Ben oltre una semplice fiera, l’evento si propone come un viaggio sensoriale e culturale nel cuore del territorio, un’immersione nei sapori autentici e nelle tradizioni millenarie che caratterizzano la Lombardia orientale.

Più di cinquanta espositori provenienti dalla provincia di Pavia e da quella mantovana offriranno un panorama variegato di prodotti tipici, un mosaico di profumi e consistenze che raccontano la ricchezza del paesaggio locale.

Vini pregiati e distillati invecchiati, riso Carnaroli coltivato secondo metodi artigianali, salumi stagionati con cura, birre artigianali che esaltano gli aromi locali, formaggi a latte crudo, funghi porcini raccolti a mano, dolci della tradizione, prodotti da forno fragranti, confetture e mieli dai mille colori: un’offerta gastronomica completa che celebra l’abilità e la passione dei produttori locali.

Particolarmente apprezzata sarà la presenza di un’azienda mantovana, custode di una ricetta secolare: la Sbrisolona, torta simbolo del territorio.

Il palcoscenico culinario dell’Autunno Pavese si arricchisce di quattro serate dedicate al cooking show, con la partecipazione di chef di fama nazionale: Sonia Peronaci, Daniele Persegani, Igles Corelli e Gianfranco Vissani, che condivideranno tecniche, segreti e ispirazioni per reinterpretare i prodotti del territorio in chiave moderna.

L’area risotti, un classico dell’evento, offrirà degustazioni e dimostrazioni sulla preparazione di questo piatto iconico, declinato in infinite varianti.

Quest’anno, l’Autunno Pavese si tinge di un’eco storica: la celebrazione dei 500 anni dalla Battaglia di Pavia.

Il culmine di questa commemorazione sarà il “pranzo imperiale”, in programma domenica 5 ottobre.

Un’esperienza unica nel suo genere, ispirata alle sontuose tavole delle corti rinascimentali, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare piatti d’epoca, rielaborati con creatività e rispetto per la tradizione.

Tra le specialità, i “Soldaditos de Pavia”, rivisitati in chiave contemporanea, e la “Zuppa alla Pavese”, proposta anche in una sorprendente versione gelato.

Le carni, cotte e abbinate a vini locali, saranno un omaggio al territorio, mentre i dolci richiameranno antiche consuetudini e sapori dimenticati.

Come sottolinea Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio, l’Autunno Pavese non è semplicemente una vetrina di prodotti gastronomici, ma una dichiarazione d’amore per le proprie radici, un impegno a preservare il patrimonio culturale e agroalimentare, proiettandolo verso il futuro.

Un evento che consolida l’identità del territorio e rafforza il suo legame con le tradizioni, promuovendo al contempo l’innovazione e la sostenibilità.

Un’occasione irripetibile per riscoprire il gusto autentico e l’anima del Pavese.