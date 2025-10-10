Bergamo: Mercatanti in Fiera, un viaggio di sapori e artigianato europeo

Bergamo celebra l’Europa: “Mercatanti in Fiera” per un viaggio di sapori e artigianatoIl Sentierone e Piazza Dante a Bergamo si apprestano ad accogliere un’esplosione di colori, aromi e tradizioni con l’attesissima ventitreesima edizione di “Mercatanti in Fiera”, un evento che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre.

Questa rinomata rassegna, un vero e proprio ponte culturale tra l’Italia e l’Europa (e oltre), trasforma il cuore della città in un vibrante crocevia di commercio, gastronomia e artigianato di eccellenza.

“Mercatanti in Fiera” non è semplicemente un mercato: è un’esperienza immersiva nel panorama delle produzioni tipiche europee e non solo.

Oltre cento espositori provenienti da ogni angolo del continente, e da nuove, stimolanti destinazioni, offriranno un ventaglio di prodotti che spaziano dalle prelibatezze culinarie allo street food gourmet, fino a raffinati manufatti artigianali.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire storie di persone, tecniche ancestrali e sapori autentici, spesso difficilmente reperibili altrove.

L’evento, organizzato da Anva Confesercenti in collaborazione con Promozioni Confesercenti e sotto l’egida del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Bergamo, rappresenta un importante motore economico per il territorio, stimolando il turismo e valorizzando le produzioni locali e internazionali.

L’edizione 2025 segna un’ambiziosa espansione geografica, con l’introduzione di tre nuovi paesi partecipanti: Portogallo, Egitto e Cina.

Questa inclusione arricchisce ulteriormente l’offerta, portando a 48 il numero totale di espositori stranieri e contribuendo a consolidare la vocazione internazionale della manifestazione.

Parallelamente, il panorama regionale italiano è rappresentato da ben 14 regioni, testimoniando la ricchezza e la diversità del patrimonio gastronomico e artigianale nazionale.

“Mercatanti in Fiera” non è solo un’occasione di acquisto, ma anche un invito a viaggiare con i sensi, a scoprire nuove culture e a celebrare la diversità attraverso il gusto, la creatività e l’abilità manuale.

Un evento imperdibile per chi ama l’autenticità, la qualità e l’incontro tra persone provenienti da ogni angolo del mondo.