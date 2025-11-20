Caseificio Raimondi: Eccellenza Casearia Italiana Conquista il Mondo

Dalla cura meticolosa della terra all’esperienza gustativa che arricchisce la tavola, il Caseificio Raimondi incarna una tradizione casearia secolare, intrapresa con uno sguardo rivolto al futuro e all’espansione internazionale.

Più che un’azienda, un ecosistema di saperi e passioni radicato nel cuore del Lodigiano, con l’ambizioso obiettivo di esportare l’eccellenza agroalimentare italiana in mercati chiave come Cina, Brasile, Giappone e Dubai.

L’impegno di Raimondi si distingue per una gestione integrata della filiera, un approccio olistico che abbraccia ogni fase del processo produttivo, dall’agricoltura all’ultima trasformazione.

Questa visione permette di controllare rigorosamente la qualità, preservando l’autenticità e la genuinità che caratterizzano i loro formaggi.

Un impegno che si traduce in prodotti puri, privi di additivi artificiali, edulcoranti o correttori di acidità – un’ode alla semplicità e alla trasparenza.

La storia dell’azienda è un racconto di passione tramandata di generazione in generazione, dal 1800 ad oggi.

Tre generazioni di Raimondi hanno custodito e sviluppato le tecniche tradizionali, abbracciando al contempo un’ottica industriale modernamente orientata al mercato globale.

Un equilibrio perfetto tra rispetto del passato e visione proiettata verso l’innovazione.

Marco Raimondi, giovane imprenditore e volto dell’azienda sui palcoscenici internazionali, con il supporto della sorella Paola, che dirige con competenza le attività interne, guida questa transizione con entusiasmo e determinazione.

La produzione, che attualmente si attesta intorno alle 50.000 forme di Grana Padano annuali, è affiancata da una crescente attenzione al formaggio tipico Lodigiano, considerato l’antenato dei formaggi a pasta dura, e dalla creazione di prodotti innovativi come la raspadura.

La sostenibilità è un pilastro fondamentale: l’azienda si impegna per il benessere animale, evitando allevamenti intensivi e garantendo un ambiente pulito e salubre per le mucche.

Un laboratorio specializzato nella cura delle unghie degli animali e una collaborazione con l’Università di Piacenza testimoniano questo impegno, poiché un animale sano è la base per un latte di qualità superiore.

Le recenti missioni internazionali, come quella a San Paolo in Brasile, hanno permesso di presentare l’azienda e i suoi prodotti a un pubblico estero sempre più attento alla qualità e alla tradizione.

Un investimento significativo nella creazione di contenuti digitali e nella comprensione delle dinamiche di mercato, che tengono conto di variabili complesse come i costi di trasporto, le normative fiscali e le abitudini di consumo.

Il Brasile, con la sua popolazione giovane, l’apertura all’innovazione e la forte presenza di comunità italiane, si rivela un mercato promettente, particolarmente sensibile all’eccellenza agroalimentare italiana e all’utilizzo di piattaforme online.

A coronazione di questa filiera integrata, è nato “Il Bue Blu”, un ristorante che offre un’esperienza gastronomica completa, valorizzando le ricette e i prodotti dell’azienda, creando un ponte tangibile tra la tradizione casearia e la cucina contemporanea.

Un circolo virtuoso che celebra la passione, la qualità e l’autenticità, esportando i valori del territorio lodigiano nel mondo.