Compagnia del Gusto: Holding per l’Eccellenza Agroalimentare Italiana

Compagnia del Gusto Holding SpA: Un Nuovo Paradigma per l’Eccellenza Agroalimentare ItalianaLa famiglia Cosulich, con una visione lungimirante, dà vita a Compagnia del Gusto Holding SpA, una piattaforma strategica concepita per elevare e distribuire le eccellenze del settore Food e Beverage italiano a livello globale.

Non si tratta semplicemente di una holding, ma di un ecosistema integrato che mira a ridefinire il modo in cui le imprese agroalimentari italiane operano e si presentano al mondo.

La struttura operativa di Compagnia del Gusto si articola in tre business unit distintive ma interconnesse: Compagnia del Mare, focalizzata sui prodotti ittici e derivati, Compagnia delle Vigne, dedicata al mondo vitivinicolo, e Compagnia dei Sapori, un’unità polifunzionale che abbraccia una vasta gamma di specialità gastronomiche, dai formaggi ai salumi, dalle conserve alle paste fresche.

Questa tripartizione consente una gestione specializzata e mirata, pur mantenendo la sinergia necessaria per massimizzare le opportunità di crescita.

La holding si propone come un interlocutore unico e semplificato per i buyer internazionali, offrendo una logistica integrata, approvvigionamenti condivisi e un controllo qualità rigoroso.

L’obiettivo ambizioso è di raggiungere un fatturato globale di 200 milioni di euro, testimoniando la fiducia nel potenziale inespresso del settore agroalimentare italiano.

Sergio Albarelli, presidente della Holding, vanta una consolidata esperienza internazionale come consulente strategico e finanziario, apportando competenze cruciali per la gestione e lo sviluppo del business.

Ettore Nicoletto, CEO, porta con sé una profonda conoscenza del settore vitivinicolo e una comprovata capacità di gestire aziende multinazionali, elementi fondamentali per guidare la holding verso il successo.

Accanto a loro, un team di partner di primo piano – Carlo Trabattoni, Carlo Tamburi, Paolo Vanoni, Paolo Intermite, Gabriele Milani e Federico Cosulich – contribuisce con la propria expertise e visione.

Il settore agroalimentare rappresenta un asset strategico per il Paese, un’eredità culturale e gastronomica da preservare e valorizzare.

Le previsioni di crescita del mercato Food e Beverage a livello globale nei prossimi cinque anni confermano il potenziale di espansione e l’importanza di un approccio innovativo.

Compagnia del Gusto Holding si impegna a perseguire un modello di business sostenibile, fondato su principi di responsabilità sociale, trasparenza e innovazione tecnologica.

Si punta a intercettare la crescente domanda internazionale di prodotti autentici, genuini, sani e di alta qualità, promuovendo al contempo pratiche agricole e di produzione rispettose dell’ambiente e delle comunità locali.

L’azienda intende, inoltre, investire in ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti e processi che rispondano alle esigenze di un consumatore sempre più informato e attento alla provenienza e alla qualità degli alimenti.

L’obiettivo ultimo è quello di posizionare l’eccellenza dell’agroalimentare italiano come un marchio distintivo di qualità e stile di vita a livello globale, contribuendo alla crescita economica e alla promozione del patrimonio culturale italiano nel mondo.