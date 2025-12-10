Cucina Italiana UNESCO: Trionfo di Sapori e Tradizioni Lombarde

L’inclusione della cucina italiana nella lista dei beni immateriali patrimonio dell’umanità dell’UNESCO rappresenta un trionfo che risuona con particolare intensità in Lombardia, regione crocevia di tradizioni e sapori, e custode di un’eredità agroalimentare di inestimabile valore.

La notizia, giunta in un momento propizio, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, amplifica l’immagine dell’Italia come destinazione non solo ricca di paesaggi mozzafiato, ma anche custode di un patrimonio culturale ed enogastronomico unico al mondo.

Questa iscrizione non è un mero riconoscimento, ma una celebrazione della complessa e millenaria interazione tra territorio, cultura e abitudini alimentari che ha plasmato l’identità italiana.

Il “sapere fare” dei maestri pasticceri, l’arte dei casari, i segreti delle ricette tramandate di generazione in generazione, il profondo legame tra i produttori e il suolo che coltivano: tutto questo costituisce un tessuto immateriale prezioso, un’espressione autentica della creatività umana e della sua capacità di trasformare le risorse naturali in opere d’arte culinaria.

La Lombardia, con la sua diversità di microclimi e la ricchezza delle sue produzioni agricole, accoglie con profonda gratitudine questo prestigioso riconoscimento.

Dai formaggi di malga, espressione di un allevamento sostenibile e di un legame profondo con la montagna, ai risotti cremosi, emblema della sapienza nel lavorare il riso, dai salumi stagionati con maestria ai vini pregiati, frutto di vitigni autoctoni, la regione incarna la quintessenza del sistema agroalimentare italiano.

Questa candidatura, lungamente perseguita e sostenuta da un ampio consorzio di operatori, associazioni e istituzioni, testimonia la forza di una rete collaborativa volta a valorizzare un patrimonio condiviso.

L’impegno ora si concentra sulla trasformazione di questo successo in opportunità concrete: sviluppo del turismo enogastronomico, rafforzamento delle filiere agricole, creazione di nuovi posti di lavoro e, soprattutto, promozione di un orgoglio nazionale che vada oltre i confini geografici.

L’iscrizione UNESCO non è un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un percorso ancora più impegnativo: garantire la sostenibilità delle pratiche tradizionali, preservare la biodiversità, educare le nuove generazioni al valore del cibo di qualità e promuovere un’immagine dell’Italia che sappia coniugare la tradizione con l’innovazione, l’eccellenza con l’accessibilità, il lusso con la semplicità.

La Lombardia si impegna a essere protagonista di questa sfida, a veicolare al mondo intero la storia, i sapori e i valori che rendono la cucina italiana un’esperienza unica e irripetibile.

Si tratta di un investimento nel futuro, un atto d’amore verso un’identità che è fatta di ingredienti, passioni e storie da raccontare.