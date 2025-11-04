Da Vittorio Café a Roma: l’eccellenza italiana fa il suo debutto

L’inaugurazione di Da Vittorio Café a Roma ha segnato un momento significativo per l’eccellenza gastronomica italiana, celebrata con un taglio del nastro alla presenza del Ministro della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e della storica famiglia Cerea, guidata dalla matriarca Bruna.

L’evento, cadenzato in concomitanza con la Giornata delle Forze Armate, ha visto il banco della pasticceria declinare un tricolore evocativo, simbolo di identità nazionale.

Questo nuovo spazio, frutto della visione curata da Rossella Cerea, rappresenta un’evoluzione del concetto di caffetteria e pasticceria, introducendo a Roma una filosofia che fonde ospitalità raffinata, gioia contagiosa e una golosità intrinseca, come sottolineato dall’imprenditore Francesco Cerea.

Situato all’interno del prestigioso Orient Express La Minerva, a breve distanza dal Pantheon, il Da Vittorio Café si configura come un’ulteriore tessera del mosaico di Arsenale Group, impegnato nella promozione e valorizzazione delle eccellenze italiane.

L’offerta gastronomica si articola in un’ampia gamma di proposte, che spaziano dai lieviti artigianali al gelato mantecato, dai dolci delle ricorrenze, come panettoni e colombe, a soluzioni salate come toast e tramezzini.

Particolarmente innovativo è il kit per la preparazione dei celebri “paccheri ai tre sughi”, un’esperienza culinaria che incarna la filosofia della famiglia Cerea: un connubio ineguagliabile di qualità, artigianalità e calore umano.

Un augurio per l’ampliamento dell’offerta, espresso dal Ministro Lollobrigida, ha generato un immediato riscontro da parte dei Cerea, che hanno brevemente ripercorso la storia di un’azienda che vanta sessant’anni di attività.

Francesco Cerea ha ricordato come suo padre, Vittorio, negli anni Sessanta, fosse pioniere nell’organizzazione di eventi privati, un approccio che ha poi evoluto nel più accessibile concetto dei “tre sughi”, accompagnato da un servizio take away.

Tra i classici del banco, i cannoncini ripieni di crema convivono con l’attesa di proposte dedicate alla città ospitante.

Un’offerta calibrata, adatta alle dimensioni contenute di questo “piccolo salotto”, alimentato da due consegne settimanali di materie prime e con la preparazione fresca realizzata in loco.

L’insediamento in un contesto così prestigioso come quello romano rappresenta, per la famiglia Cerea, una pietra miliare, preludio ad un futuro progetto ambizioso: l’apertura di un ristorante nella Capitale, ulteriore capitolo di una storia di successo e di passione per il gusto autentico.