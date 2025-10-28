Festa del Torrone 2025: Cremona tra Musica, Tradizione e Olimpiadi

La Festa del Torrone di Cremona 2025 si configura come un’esperienza multisensoriale che celebra l’identità di una città, unendo il fascino di una tradizione secolare con la vibrante energia della musica e dell’innovazione culinaria.

Presentata al Palazzo Lombardia, l’edizione di quest’anno, in programma dall’8 al 16 novembre, si articola attorno a un tema centrale: l’omaggio alla liuteria cremonese, un pilastro storico e culturale di inestimabile valore.

Il governatore Attilio Fontana, durante la presentazione, ha sottolineato come la manifestazione rappresenti un autentico crogiolo di storia, tradizione popolare e orgoglio cittadino.

Più che un semplice evento, la Festa del Torrone è un’immersione nell’anima cremonese, un’occasione per riscoprire le radici e condividere un patrimonio immateriale che si tramanda di generazione in generazione.

L’iniziativa, promossa con il sostegno del Comune di Cremona, della Camera di Commercio e con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Fondazione Cariplo, si pone come motore di sviluppo economico e culturale per il territorio.

Il coinvolgimento di istituzioni e partner strategici testimonia l’importanza riconosciuta alla Festa del Torrone come vetrina di eccellenza per Cremona e la sua provincia.

Stefano Pelliciardi, Responsabile SGP Grandi Eventi e organizzatore della manifestazione, ha enfatizzato l’ambizione di elevare costantemente il livello dell’evento, puntando su un programma ambizioso e inclusivo.

L’edizione 2025 si distingue per una programmazione “oversize”, che esplora le intersezioni tra la tradizione dolciaria cremonese, la sua ricca storia musicale e l’innovazione culinaria.

Il culmine dell’evento sarà il prestigioso “Torrone d’Oro”, riconoscimento che quest’anno celebra due figure di spicco: Mina, icona indiscussa della musica italiana e vera ambasciatrice cremonese nel mondo, e lo chef Daniele Persegani, interprete d’eccellenza della gastronomia italiana.

Il premio riconosce il contributo significativo di questi artisti all’arricchimento del panorama culturale e gastronomico nazionale.

Accanto ai momenti di alta cultura, la Festa del Torrone mantiene il suo spirito popolare e coinvolgente, con rievocazioni storiche immersive, animazioni di strada e il suggestivo “Treno del Torrone”, che collegherà Milano al cuore della celebrazione.

In un’ottica di ampio respiro, la manifestazione si allinea con l’imminente celebrazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento di portata mondiale che proietta l’Italia al centro dell’attenzione internazionale.

L’azienda dolciaria Rivoltini, in un gesto simbolico e creativo, realizzerà un’installazione monumentale interamente in torrone, reinterpretando i cinque cerchi olimpici e celebrando lo spirito di sportività e inclusione.

Questa iniziativa, oltre a rappresentare un omaggio agli atleti e all’evento sportivo, valorizza l’ingegno artigianale e la capacità di innovazione del territorio cremonese, proiettando l’immagine del torrone come simbolo di eccellenza italiana nel mondo.