Franciacorta, vendemmia 2024: auspici brillanti nonostante le piogge

La vendemmia 2024 si apre in Franciacorta sotto i migliori auspici, segnando l’inizio di un capitolo potenzialmente significativo per la rinomata denominazione. Le prime uve destinate alla produzione del Franciacorta sono state raccolte in un contesto agronomico complesso, ma favorevole, frutto di un delicato equilibrio tra fattori climatici e attenzioni colturali. I vigneti si presentano in salute, con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo che si traduce in uve generose e di pregevole qualità. Nonostante alcune piogge intense e localizzati eventi di grandine che hanno colpito altre aree del Bresciano, il cuore della Franciacorta è rimasto relativamente protetto, beneficiando di condizioni ottimali per lo sviluppo dei grappoli.L’andamento termico dell’annata si è discostato solo marginalmente dalla media pluriennale, con un lieve incremento delle temperature che ha favorito una maturazione uniforme. Il regime pluviometrico, tuttavia, ha rappresentato un elemento distintivo, con precipitazioni significativamente superiori alla norma – ben 840 millimetri da gennaio a luglio, un aumento del 31% rispetto alla media storica. Il mese di luglio, in particolare, ha registrato un’anomalia, con 242 millimetri di pioggia contro i 101 previsti, un incremento di oltre il 140%. Tale abbondanza idrica, se da un lato ha richiesto una gestione attenta, dall’altro ha contribuito a nutrire la vite e a promuovere una vigorosa crescita vegetativa.L’interazione tra calore moderato, apporto idrico abbondante e la sapiente cura del terreno ha generato una situazione ideale per la maturazione delle uve. I grappoli hanno accumulato livelli di zuccheri superiori alla media, garantendo un potenziale alcolico elevato, uniti a una vivace acidità, elemento fondamentale per la freschezza e la longevità del Franciacorta. Questa combinazione di fattori suggerisce la possibilità di ottenere vini complessi, eleganti e dotati di un notevole potenziale di invecchiamento.”Questa vendemmia infonde grande ottimismo,” ha commentato Emanuele Rabotti, Presidente del Consorzio Franciacorta. “In un contesto climatico sempre più imprevedibile, questi risultati testimoniano l’impegno costante delle nostre aziende, la loro profonda conoscenza del territorio e l’adozione di pratiche agricole sostenibili.”Il Consorzio è consapevole delle sfide derivanti da un mercato internazionale in rapida evoluzione, in particolare in riferimento all’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Nonostante queste incognite, l’organizzazione affronta l’annata con determinazione, forte della resilienza del settore e del crescente successo dell’export, che ha segnato un significativo aumento del 7%. Questo dato riflette l’apprezzamento globale per la qualità e l’unicità del Franciacorta, simbolo di eccellenza vitivinicola italiana e testimonianza di un’eredità enologica che continua a evolversi e a prosperare. La vendemmia 2024 si prospetta, quindi, un’opportunità per consolidare il posizionamento del Franciacorta nel panorama vitivinicolo internazionale e per celebrare la passione e la dedizione di chi contribuisce a creare questo vino straordinario.