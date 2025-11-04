Futura: A Milano, la pizza romana si reinventa

A Milano, nel vivace quartiere Isola, si apre un nuovo capitolo nell’evoluzione della pizza romana: “Futura Pizzeria Romana”, frutto dell’ingegno e della passione di Luca Pezzetta, figura di spicco nel panorama nazionale della panificazione artigianale e della lievitazione naturale.

Dopo il successo ottenuto con Clementina a Fiumicino, Pezzetta porta in città la sua visione di una pizza che trascende la tradizione, reinterpretandola con innovazione e ricerca di eccellenza.

L’apertura di Futura non è una semplice espansione commerciale, ma una dichiarazione d’intenti, una volontà di affermare un nuovo modello di pizzeria, radicato nella comunità ma proiettato verso l’eccellenza.

La pizza romana stesa a mattarello, simbolo distintivo dell’offerta, si presenta in una porzione da 160 grammi, un equilibrio studiato per esaltare la leggerezza e la croccantezza dell’impasto, frutto di una gestione meticolosa dei lieviti, dove la stagionalità degli ingredienti guida le scelte.

Il menu, pensato come un viaggio tra gusto e territorio, celebra la pizza romana in tutte le sue declinazioni: dalla classica “Pomodoro, Burro e Parmigiano” che esalta la purezza degli ingredienti, alla “Capricciosa di Mare” che unisce la tradizione a un tocco di creatività.

Accanto alla pizza, un’ampia sezione dedicata ai fritti d’autore arricchisce l’offerta gastronomica, con supplì che reinterpretano i classici della cucina romana – “al Telefono”, “all’Ossobuco”, “alla Scarola” – e crocchette che sorprendono con abbinamenti inaspettati come provola, mortadella e arancia, dimostrando la capacità di Pezzetta di osare con maestria.

La ricerca della qualità si estende agli antipasti, con bruschette preparate con pomodori maturi, basilico fresco e origano profumato, e due proposte di sfogliati a lievitazione naturale: un Pain Suisse rivisitato con vitello tonnato, e un Croissant Cocktail impreziosito da gamberi rossi, lattuga croccante e una delicata salsa rosa.

L’impegno di Pezzetta non si limita all’eccellenza del prodotto, ma si proietta verso una filiera sostenibile e trasparente, con una selezione accurata delle materie prime, privilegiando produttori che condividono i suoi valori etici e rispettano l’ambiente.

Futura Pizzeria Romana non è solo un luogo dove gustare una pizza eccezionale, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un punto di incontro tra tradizione e innovazione, dove la passione per la lievitazione e la ricerca di sapori autentici si fondono per creare un’esperienza gastronomica unica e memorabile.

È un omaggio alla pizza romana, ma con uno sguardo rivolto al futuro.