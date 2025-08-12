HomeRegioniLombardiaGolosaria: 20 Anni di Eccellenza Agroalimentare Italiana

Golosaria: 20 Anni di Eccellenza Agroalimentare Italiana

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Lombardia
Articolo precedente
Ratafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio valorizzato
Articolo successivo
Ascoliva Festival: Un Viaggio nel Gusto e nella Tradizione Marchigiana

Golosaria, la kermesse fieristica dedicata all’eccellenza agroalimentare italiana, si appresta a celebrare la sua ventesima edizione a Fiera Milano Rho, dal 1° al 3 novembre. Quest’anno, l’evento si fa portavoce di un concetto dinamico: “Il Gusto della Contemporaneità”. Non si tratta di una semplice rivisitazione del passato, ma di un’evoluzione che vede i piccoli e medi produttori – vera anima della manifestazione – coniugare la profonda radice delle tradizioni alimentari con un’attenzione consapevole alle esigenze e ai valori del presente.Più di 400 espositori provenienti da ogni regione italiana offriranno un panorama variegato di prodotti DOP, IGP, vini pregiati, conserve artigianali e specialità territoriali, spesso frutto di filiere corte e di pratiche agricole sostenibili. Golosaria non è solo un mercato, ma un vero e proprio crocevia di idee e un’occasione per riscoprire la ricchezza culturale e gastronomica del nostro paese.Il programma, strutturato per coinvolgere attivamente i visitatori, prevede una serie di appuntamenti imperdibili. Un focus particolare sarà dedicato al mondo del vino, con masterclass guidate da esperti sommelier e la consueta proclamazione dei “100+100 Vini Migliori d’Italia”, un’occasione unica per scoprire le eccellenze vitivinicole italiane curate con l’acume di Marco Gatti.I laboratori del gusto, concepiti come vere e proprie lezioni sensoriali, offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza di ingredienti, tecniche di preparazione e abbinamenti gastronomici. Gli show cooking, tenuti da chef di talento, trasformeranno la cucina in un palcoscenico, dove la creatività culinaria si esprimerà attraverso piatti innovativi e sorprendenti.Un’anteprima esclusiva sarà offerta con la presentazione della guida “Il Golosario Ristoranti 2026”, curata da Paolo Massobrio, patron della manifestazione. Questa pubblicazione, punto di riferimento per gli amanti della buona tavola, racconterà le storie dei ristoratori che, con passione e dedizione, valorizzano i prodotti del territorio e offrono esperienze gastronomiche indimenticabili. Golosaria si conferma, dunque, un viaggio nel cuore del gusto italiano, un’esperienza multisensoriale che celebra la tradizione, l’innovazione e la passione per la qualità.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Franciacorta, vendemmia 2024: auspici brillanti nonostante le piogge

La vendemmia 2024 si apre in Franciacorta sotto i migliori auspici, segnando l'inizio di...

Dazio USA sul vino italiano: Franciacorta a rischio, preoccupazione nel settore.

L'imposizione di un dazio del 15% sul vino italiano da parte degli Stati Uniti...

Dazi USA: rischio 350 milioni per l’agroalimentare lombardo.

L'annuncio di un potenziale aumento dei dazi statunitensi al 30% sui prodotti europei proietta...

Food e Generazione Z: quando il cibo parla di identità.

Nell'era digitale, il panorama comunicativo dei brand food si è radicalmente trasformato, con circa...

Barilla e Good Food Makers 2025: Innovazione per il Futuro Alimentare

Barilla e Good Food Makers 2025: Un Ecosistema per il Futuro AlimentareBarilla rafforza il...

La tavola italiana si libera: informalità, condivisione e birra.

La cultura gastronomica italiana, da sempre pilastro dell'identità nazionale, subisce una profonda e significativa...

Bresaola e Mortadella: Ritorno in USA? Il Piano del Ministro.

L'auspicio di rivedere la produzione di bresaola, e potenzialmente anche di mortadella, utilizzando tagli...

sCiock: Il Nuovo Mondo del Cioccolato a Host Milano

sCiock: Un'Onda di Innovazione nel Mondo del Cioccolato a Host MilanoAll'interno dell'arena internazionale di...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.