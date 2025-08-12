Golosaria: 20 Anni di Eccellenza Agroalimentare Italiana

Golosaria, la kermesse fieristica dedicata all’eccellenza agroalimentare italiana, si appresta a celebrare la sua ventesima edizione a Fiera Milano Rho, dal 1° al 3 novembre. Quest’anno, l’evento si fa portavoce di un concetto dinamico: “Il Gusto della Contemporaneità”. Non si tratta di una semplice rivisitazione del passato, ma di un’evoluzione che vede i piccoli e medi produttori – vera anima della manifestazione – coniugare la profonda radice delle tradizioni alimentari con un’attenzione consapevole alle esigenze e ai valori del presente.Più di 400 espositori provenienti da ogni regione italiana offriranno un panorama variegato di prodotti DOP, IGP, vini pregiati, conserve artigianali e specialità territoriali, spesso frutto di filiere corte e di pratiche agricole sostenibili. Golosaria non è solo un mercato, ma un vero e proprio crocevia di idee e un’occasione per riscoprire la ricchezza culturale e gastronomica del nostro paese.Il programma, strutturato per coinvolgere attivamente i visitatori, prevede una serie di appuntamenti imperdibili. Un focus particolare sarà dedicato al mondo del vino, con masterclass guidate da esperti sommelier e la consueta proclamazione dei “100+100 Vini Migliori d’Italia”, un’occasione unica per scoprire le eccellenze vitivinicole italiane curate con l’acume di Marco Gatti.I laboratori del gusto, concepiti come vere e proprie lezioni sensoriali, offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza di ingredienti, tecniche di preparazione e abbinamenti gastronomici. Gli show cooking, tenuti da chef di talento, trasformeranno la cucina in un palcoscenico, dove la creatività culinaria si esprimerà attraverso piatti innovativi e sorprendenti.Un’anteprima esclusiva sarà offerta con la presentazione della guida “Il Golosario Ristoranti 2026”, curata da Paolo Massobrio, patron della manifestazione. Questa pubblicazione, punto di riferimento per gli amanti della buona tavola, racconterà le storie dei ristoratori che, con passione e dedizione, valorizzano i prodotti del territorio e offrono esperienze gastronomiche indimenticabili. Golosaria si conferma, dunque, un viaggio nel cuore del gusto italiano, un’esperienza multisensoriale che celebra la tradizione, l’innovazione e la passione per la qualità.