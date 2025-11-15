Happy Natale Happy Panettone: festa, sapori e solidarietà a Milano

Il 29 e 30 novembre, Palazzo Castiglioni a Milano si trasforma in un vibrante crocevia di sapori, tradizioni e solidarietà con “Happy Natale Happy Panettone”, un evento gratuito che celebra l’eccellenza gastronomica italiana e l’arte della panificazione artigianale.

Organizzato da Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza, in sinergia con l’APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), con il prezioso sostegno di Fondazione Fiera Milano e la partnership strategica di Mulino Caputo, l’evento non è semplicemente una festa culinaria, ma un’esperienza immersiva che valorizza il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese.

“Happy Natale Happy Panettone” rappresenta un ponte ideale tra Nord e Sud Italia, un dialogo gastronomico che arricchisce l’offerta con profumi e sapori autentici, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

L’allestimento, che include una suggestiva esposizione di presepi e una ricostruzione evocativa di San Gregorio Armeno, contribuisce a creare un’atmosfera magica e intrisa di tradizione natalizia.

L’evento, che vede la collaborazione di numerosi partner istituzionali e professionali, tra cui Altoga (Associazione nazionale Torrefattori), l’Associazione Panificatori Milanesi, Ebipal (Ente Bilaterale Regionale), FuoriOrticola e il contributo formativo degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo, offre un programma ricco di masterclass, incontri con esperti del settore e showcooking che esaltano la maestria dei panificatori e pasticceri italiani.

L’inaugurazione, fissata per sabato 29 alle 10:30, segnerà l’inizio di un viaggio sensoriale alla scoperta delle eccellenze del panettone e della pasticceria artigianale.

Un elemento distintivo dell’evento è l’attenzione alla responsabilità sociale.

Parte del ricavato derivante dalla vendita delle specialità proposte durante le masterclass sarà devoluto a Fondazione Serena Onlus – Centro Clinico NeMo, un’organizzazione impegnata nella ricerca clinica e nel sostegno a pazienti affetti da patologie neuromuscolari.

L’Associazione Panificatori Milanesi, con il supporto di Ebipal, rafforza ulteriormente questo impegno devolvendo l’intero ricavato a cause meritevoli.

In concomitanza con “Happy Natale Happy Panettone”, ritorna anche la “Mappa del Panettone”, una guida promossa dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi che identifica le botteghe artigiane delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi dove è possibile acquistare il panettone prodotto secondo la ricetta tradizionale e disciplinata, offrendo ai consumatori l’opportunità di scoprire e sostenere le imprese locali che preservano l’autenticità e la qualità di questa icona della tradizione milanese.

Più che un evento, “Happy Natale Happy Panettone” si configura come un vero e proprio viaggio nel cuore della cultura gastronomica italiana, un omaggio alla passione, alla tradizione e alla generosità che rendono unico il Natale.