Lavoro di squadra: il segreto per il successo aziendale.

Il valore del lavoro di squadra si configura non più come un mero vantaggio accessorio, ma come un elemento strutturale essenziale per la prosperità aziendale, un pilastro su cui fondare performance e benessere. Questo principio, profondamente radicato nella cultura italiana, si rivela particolarmente significativo nel contesto lavorativo, dove la socialità incide positivamente su motivazione (36,7%), senso di appartenenza (34,6%) e, conseguentemente, sull’efficienza operativa. La capacità di raggiungere obiettivi in tempi più brevi e con risorse ottimizzate emerge come diretta conseguenza di un ambiente collaborativo e coeso.I dati raccolti da AstraRicerche per Heineken Italia, nell’ambito della campagna “Together”, rafforzano questa osservazione, evidenziando una percezione ancora più marcata tra i dipendenti dell’azienda, per gli otto dipendenti su dieci dei quali la socializzazione tra colleghi si configura come un fattore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi. Questo dato supera significativamente la media nazionale, che comunque riconosce l’impatto positivo della socialità sulla collaborazione (75,2%) e sul benessere generale (68,4%).Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia, sottolinea con chiarezza come la creazione di legami autentici tra i collaboratori non rappresenti solo una componente del lavoro, ma una responsabilità intrinseca all’identità aziendale. L’azienda si impegna a coltivare un ambiente dove il piacere di stare insieme non sia un’eccezione, ma una forza motrice capace di generare un impatto positivo su persone, business e società. L’importanza del supporto reciproco nel contesto lavorativo è percepita da oltre la metà dei dipendenti di Heineken (58,6%), un dato lievemente inferiore alla media nazionale, ma comunque significativo. La socializzazione informale, dal canto suo, è considerata cruciale da un’ampia maggioranza (81,5%), un indicatore che si discosta notevolmente dalla media nazionale (65,0%), suggerendo un’attenzione particolare da parte di Heineken Italia verso il benessere e le relazioni tra i propri collaboratori.Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia, conclude ribadendo che il lavoro di squadra e la socializzazione non sono opzioni aggiuntive, ma una “leva strategica” che collega il presente con il futuro dell’azienda. L’investimento nella creazione di un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante non è solo un gesto di attenzione verso il personale, ma una scelta strategica che mira a costruire un futuro più solido e prospero per l’azienda, fondato sulla resilienza, l’innovazione e la crescita condivisa. Si tratta di un approccio olistico che riconosce l’interdipendenza tra performance aziendale e benessere del capitale umano, un asset sempre più prezioso nell’economia del futuro.