Lombardia in Treno: Guida Sensoriale tra Sapori e Paesaggi

Lombardia a Bordo: Un Viaggio Sensoriale tra Sapori e Paesaggi con ‘Fuori Stazione’La Lombardia si apre a nuovi orizzonti turistici con il lancio di ‘Fuori Stazione’, una guida inedita realizzata in collaborazione con Lonely Planet, che celebra il territorio attraverso un’esperienza di viaggio autentica e accessibile, resa possibile dalla rete ferroviaria Trenord.

Più che una semplice guida enogastronomica, ‘Fuori Stazione’ rappresenta un invito a riscoprire la ricchezza culturale e naturale della regione, valorizzando un modello di turismo sostenibile e diffuso.

La guida offre un percorso articolato, che spazia dalle colline dell’Oltrepò Pavese, regno di viticoltori secolari, alle profonde valli valtellinesi, custodi di cantine scavate nella roccia e di vini unici come lo Sfursàt.

Si esplorano i borghi riflessi nelle acque dei laghi, con i loro panorami suggestivi, fino a immergersi nel dinamismo e nell’eleganza architettonica di Milano.

Ogni tappa è accuratamente descritta, con indicazioni precise sulle distanze pedonali dalla stazione ferroviaria, facilitando l’organizzazione di percorsi personalizzati e privi di stress.

Il progetto si inserisce in una strategia regionale volta a promuovere un turismo che va oltre le tradizionali mete, distribuendo i flussi turistici su un territorio vasto e diversificato.

I dati parlano chiaro: nel 2024 la Lombardia ha accolto quasi 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze, con una significativa componente internazionale (67% di turisti stranieri).

I primi otto mesi del 2024 hanno già registrato un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a testimonianza di un appeal in costante crescita.

“Il treno è un vettore strategico per il turismo lombardo,” ha sottolineato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, evidenziando la capacità di raggiungere direttamente i centri delle città e di offrire una rete di collegamenti efficiente e frequente, capace di movimentare quasi un milione di viaggiatori verso le destinazioni turistiche nei fine settimana.

L’assessore regionale al Turismo, Debora Massari, ha enfatizzato come ‘Fuori Stazione’ restituisca un’immagine autentica della Lombardia, regione agricola leader in Italia, custode di un patrimonio enogastronomico inestimabile, con 75 prodotti DOP e IGP, centinaia di specialità tradizionali e un indotto che genera miliardi di euro di ricchezza.

L’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, ha aggiunto che la guida celebra la diversità dei prodotti agricoli e le tradizioni locali, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un universo di sapori e profumi unici.

Per completare il quadro, l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, ha sottolineato l’innovazione del progetto, che mira a valorizzare una mobilità alternativa, che include treni storici, treni dei sapori e treni delle nevi, offrendo percorsi enogastronomici suggestivi e accessibili a tutti.

La guida ‘Fuori Stazione’ non è solo un viaggio tra sapori e paesaggi, ma un’esperienza culturale immersiva, che invita a scoprire l’anima autentica della Lombardia.