Panettone 2025: Guida Digitale alla Tradizione Milanese

La tradizione milanese del panettone, custode di saperi secolari e simbolo indiscusso del Natale, si rinnova con un’iniziativa volta a celebrare l’artigianalità e a promuovere l’identità territoriale.

La Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza-Lodi presenta la “Guida al Panettone 2025”, una risorsa digitale interattiva disponibile online, che raccoglie un panorama di oltre duecento realtà commerciali – pasticcerie e panetterie – distribuite nei tre territori.

Queste attività commerciali si distinguono per la rigorosa adesione al disciplinare del “Panettone Tipico della Tradizione Artigianale Milanese”, un documento che sancisce i parametri qualitativi e le modalità di produzione che definiscono l’autenticità di questo dolce.

La “Guida al Panettone 2025” non è un semplice elenco di esercizi commerciali, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di un patrimonio gastronomico e culturale.

Intende offrire ai consumatori, sia locali che turisti, la possibilità di individuare facilmente i punti vendita che offrono un panettone genuino, realizzato con ingredienti di alta qualità e secondo metodi tramandati di generazione in generazione.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della settima edizione di “Happy Natale Happy Panettone”, un evento a ingresso libero organizzato da Confcommercio Milano, Lodi e Monza-Brianza, che si terrà il 29 e 30 novembre a Palazzo Castiglioni a Milano.

L’evento, una vera e propria celebrazione del panettone, offrirà degustazioni, dimostrazioni e incontri con i maestri pasticceri.

“Questa iniziativa rappresenta un atto di valorizzazione di un’eccellenza del Made in Italy, un prodotto iconico che incarna l’identità di Milano e dei suoi dintorni,” sottolinea Marco Accornero, consigliere della Camera di Commercio.

“Il panettone artigianale non è solo un dolce, ma un racconto di storia, di passione e di competenza, capace di attrarre visitatori e stimolare l’economia locale.

L’artigianalità, in questo contesto, non è un mero attributo qualitativo, ma un elemento cruciale per la competitività delle nostre imprese e per la salvaguardia di un’intera filiera produttiva che coinvolge agricoltori, fornitori e maestri pasticceri.

Promuovere il panettone artigianale significa investire nel futuro del nostro territorio e preservare un’eredità culinaria unica al mondo.

” La mappa digitale, quindi, diventa uno strumento per connettere consumatori e produttori, incentivando un turismo enogastronomico consapevole e sostenendo l’economia locale.