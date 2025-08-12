HomeRegioniLombardiasCiock: Il Nuovo Mondo del Cioccolato a Host Milano

sCiock: Il Nuovo Mondo del Cioccolato a Host Milano

Lombardia
sCiock: Un’Onda di Innovazione nel Mondo del Cioccolato a Host MilanoAll’interno dell’arena internazionale di Host Milano, fiera leader nell’ospitalità e nella ristorazione professionale, emerge sCiock, un nuovo ecosistema dedicato all’universo del cioccolato, progettato per ridefinire i confini tra tradizione e avanguardia. Il nome, un’abile fusione di “Cioc”, l’essenza stessa della parola “cioccolato”, e “Sciock”, evoca la scintilla creativa, l’impatto vibrante di un prodotto in perpetua metamorfosi, come la folgorazione di una nuova idea.Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come sCiock rappresenti un valore aggiunto significativo per la fiera, consolidando ulteriormente il suo ruolo di piattaforma globale di riferimento per l’industria dell’ospitalità e del foodebeverage. L’obiettivo non è semplicemente presentare prodotti, ma generare un’esperienza immersiva e stimolante per tutti i partecipanti.Lo spazio di sCiock, concepito come un crocevia di ispirazione e collaborazione, ospiterà un programma dinamico e variegato. Talk tematici approfondiranno le sfide e le opportunità del settore, esplorando temi come la sostenibilità, la tracciabilità, l’impatto culturale del cacao e le nuove tendenze di consumo. Masterclass tecniche, guidate da maestri cioccolatieri e pastry chef di fama internazionale, offriranno spunti pratici e competenze avanzate. Dimostrazioni dal vivo sveleranno tecniche innovative e abbinamenti inaspettati. Tavole rotonde coinvolgeranno chef stellati, designer del food, aziende leader e opinion leader, creando un dialogo costruttivo e stimolante.Davide Comaschi, ideatore del progetto, spiega la visione alla base di sCiock: “Volevamo creare un luogo aperto, contemporaneo, dove il cioccolato trascenda la sua identità di mero prodotto per divenire un vero e proprio linguaggio, un mezzo espressivo capace di comunicare emozioni, storie e culture. sCiock è un laboratorio di idee, un punto di incontro tra artigianato, scienza e design, dove la passione per il cioccolato si fonde con la ricerca dell’eccellenza e l’innovazione.”L’ambizione è quella di coltivare un vero e proprio movimento culturale attorno al cioccolato, promuovendo una nuova consapevolezza del suo valore, non solo gustativo, ma anche sociale, economico e ambientale. Host Milano, con la sua vocazione internazionale e la sua capacità di attrarre operatori del settore provenienti da tutto il mondo, si presenta come il palcoscenico ideale per lanciare questo percorso, coinvolgendo tutti gli attori chiave del panorama FoodeBeverage e dell’Hospitality in una riflessione condivisa e in un dialogo costruttivo. La prossima edizione di Host si svolgerà a Rho, dal 17 al 21 ottobre, offrendo a visitatori ed espositori l’opportunità di immergersi in questo nuovo ed entusiasmante universo dedicato al cioccolato.

