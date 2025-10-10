Valtellina Wine Trail: Sport, Cultura e Sapori tra i Terrazzamenti

Il 8 novembre si rinnova l’appuntamento con Valtellina Wine Trail, un evento che trascende la semplice competizione sportiva per divenire una vera e propria celebrazione del territorio valtellinese.

La dodicesima edizione, presentata a Palazzo Lombardia, si configura come un’immersione sensoriale e culturale, accogliendo circa 3.700 atleti provenienti da ben 43 nazioni.

Ma Valtellina Wine Trail è molto più di una corsa.

È un viaggio a tappe, un percorso che si snoda attraverso un paesaggio scolpito dalla storia e dal lavoro umano, un paesaggio che si rivela in tutta la sua unicità.

A partire dal 1° novembre, una serie di eventi gastronomici e iniziative culturali accompagneranno l’evento principale, arricchendo l’esperienza dei partecipanti e offrendo un assaggio della ricchezza della Valtellina.

Tre i percorsi di gara – di 42, 21 e 13 chilometri – ognuno con punto di partenza differente (Tirano, Chiuro e Castione Andevenno rispettivamente) e un tracciato comune che incrocia i vigneti terrazzati, i filari ordinati e le cantine storiche, custodi di secoli di tradizione vitivinicola.

Questi terrazzamenti, sorretti da un intricato sistema di oltre 2500 chilometri di muretti a secco, rappresentano un patrimonio paesaggistico inestimabile, un monumento vivo alla laboriosità e all’ingegno dei nostri antenati.

Come sottolinea l’assessore Massimo Sertori, la combinazione tra l’ambiente naturale, le attività sportive e la cultura enogastronomica costituisce un connubio vincente, capace di valorizzare l’identità unica della Valtellina.

L’esperienza non si esaurisce con la corsa.

Un ricco programma di eventi animerà la città di Sondrio, con una tappa del tour “Cuori Olimpici” e una tensostruttura dedicata alla Wine Trail in Piazza Garibaldi.

Il 1° novembre, lo spettacolo “Love Generation 90” si fonderà con una cena preparata dall’Accademia del Pizzocchero, mentre i giorni 2 e 3 novembre lo street food, realizzato in collaborazione con l’APF Valtellina e grazie al contributo degli studenti degli istituti alberghieri, delizierà i palati.

Una speciale iniziativa è dedicata all’accessibilità, con una manifestazione che celebra l’utilizzo delle joelette – carrozzine fuoristrada – a Tirano il 7 novembre.

Per coinvolgere le nuove generazioni, sono previste iniziative dedicate: la Student’s Wine Trail, che inaugura la settimana di competizioni il 2 novembre, la Mini Wine Trail e la Family Wine Trail, per un’esperienza sportiva adatta a tutta la famiglia, il 9 novembre.

Valtellina Wine Trail si conferma così un evento inclusivo, capace di coniugare sport, cultura, gastronomia e sostenibilità, proiettando l’immagine di una Valtellina dinamica e accogliente verso il mondo.