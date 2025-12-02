Marche a Bicchiere: Birra, Agricoltura e Tradizioni tra i Birrifici Aperti 2025

Le Marche: Un Viaggio Sensoriale tra Birra Artigianale, Agricoltura e Identità Territoriale – BAM 2025Il 6 e 8 dicembre 2025, le Marche si rivelano attraverso un’esperienza unica: BAM – Birrifici Aperti Marchigiani, un evento che trasforma la regione in una mappa gustativa vibrante.

Più che una semplice manifestazione dedicata alla birra artigianale e agricola, BAM rappresenta un’immersione profonda nelle storie imprenditoriali, nelle tradizioni, e nel tessuto culturale del territorio marchigiano.

Oltre venti microbirrifici agricoli e artigianali aprono le loro porte, invitando il pubblico a un percorso esperienziale che va ben oltre la degustazione di una bevanda.

Si tratta di un’esplorazione multisensoriale, un viaggio alla scoperta di sapori autentici, paesaggi mozzafiato e storie di persone che incarnano l’anima delle Marche.

Promossa dalla Regione Marche e resa possibile grazie all’impegno di CNA e dell’Associazione Birrifici Marchigiani (ABM), con la collaborazione di Catasta Srl, l’iniziativa nasce da una visione politica che riconosce il valore intrinseco della produzione artigianale e della sua capacità di veicolare l’identità regionale.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Giacomo Rossi, e il consigliere Andrea Maria Antonini, sottolineano come il binomio qualità artigianale e radicamento territoriale sia al centro delle politiche regionali, concretizzato attraverso leggi e finanziamenti mirati.

I birrifici partecipanti non si limitano a produrre birra; essi sono narratori di un territorio complesso e variegato, dai dolci pendii dell’entroterra alla suggestiva costa adriatica, passando per borghi medievali e coltivazioni agricole.

L’utilizzo di materie prime locali, la promozione della filiera corta e l’innovazione costante si fondono per creare un prodotto unico e rappresentativo.

Il legame sempre più forte tra la produzione brassicola artigianale e il turismo di qualità e “slow” nelle Marche è evidente.

BAM si configura come un catalizzatore di questo fenomeno, trasformando la visita ai microbirrifici in autentiche esperienze di viaggio.

La lentezza diventa riscoperta di borghi dimenticati, di artigiani locali e di sapori genuini.

Durante l’evento, i produttori offrono degustazioni guidate, percorsi didattici, incontri con chef locali e spettacoli culturali, favorendo un turismo destagionalizzato e diffuso che coinvolge anche i piccoli comuni e valorizza le eccellenze agroalimentari.

L’evento non è solo un’opportunità per assaporare birre artigianali di eccellenza, ma anche per comprendere il lavoro e la passione che si celano dietro ogni birra.

Si tratta di un’occasione per conoscere la storia delle famiglie che, da generazioni, dedicano la loro vita alla produzione di cibo e bevande di qualità.

Il settore brassicolo, caratterizzato da una forte presenza di giovani imprenditori, rappresenta una linfa vitale per l’economia marchigiana.

Il sostegno regionale si concretizza nella volontà di promuovere iniziative come BAM, che contribuiscono a far conoscere e valorizzare il territorio.

L’obiettivo è duplice: promuovere le capacità artigiane e la qualità del lavoro, e, al contempo, diffondere una cultura della produzione che sia espressione dell’autenticità marchigiana.

Ogni birrificio aderente a BAM 2025 si configura quindi come ambasciatore del gusto e dell’identità regionale, un punto di accesso privilegiato per scoprire le ricchezze nascoste delle Marche.