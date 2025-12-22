Marche: Agroalimentare traina l’economia, +4,4% nonostante il calo export.

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, un quadro economico complesso ha investito le Marche, con un calo complessivo dell’export regionale pari al 3,9% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, un’eccezione significativa emerge dal settore agroalimentare, che ha registrato una crescita robusta del 4,4%, evidenziando una resilienza e una capacità di adattamento notevoli.

L’analisi dettagliata dei mercati di riferimento rivela una forte domanda proveniente da Germania (+8,9%), Stati Uniti (+3,5%) e Francia (+7,6%), confermando il valore intrinseco e il fascino globale dei prodotti marchigiani.

Questa performance positiva è, in gran parte, attribuibile alla crescente importanza dei marchi di qualità dell’Unione Europea – DOP, IGP, DOC, DOCG – che fungono da garanzia di autenticità, tradizione e qualità superiore per i consumatori.

Questi sigilli, protettori di un patrimonio gastronomico unico, abbracciano ben 33 prodotti locali, elementi cardine di una filiera agroalimentare ricca e diversificata.

La filiera agroalimentare marchigiana si configura come un ecosistema economico vitale, comprendente 21.398 aziende agricole, 1.499 produttori alimentari, 92 imprese di bevande, e 7.507 attività di ristorazione.

Questa rete intricata alimenta un’offerta variegata, che spazia dalla Casciotta di Urbino, un formaggio dalle origini secolari, al Prosciutto di Carpegna, crocevia di sapori e tecniche artigianali, passando per il Formaggio di Fossa, maturato nelle grotte naturali del Monte Conero, fino all’Olio EVO di Cartoceto, espressione della ricchezza del terroir marchigiano.

L’Oliva Ascolana, i Salamini alla Cacciatora, il Ciauscolo, i Maccheroncini di Campofilone, l’Agnello del Centro Italia, il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale e l’Olio EVO Marche sono solo alcune delle eccellenze che compongono questo mosaico gastronomico.

E per gli appassionati di vino, la regione offre un ventaglio di denominazioni prestigiose, tra cui il Verdicchio Castelli di Jesi Riserva, il Conero, l’Offida, il Verdicchio di Matelica Riserva e la Vernaccia di Serrapetrona, affiancati da quindici altre etichette DOC che arricchiscono l’offerta.

La crescita del settore agroalimentare marchigiano si inserisce in un contesto culturale più ampio, segnato dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO.

Questa prestigiosa attribuzione rafforza l’immagine del Made in Italy e stimola la domanda di prodotti autentici e di alta qualità.

Francesca Petrini, presidente nazionale di Cna Agroalimentare, e Anna Fenucci, presidente regionale, sottolineano come la diffusione capillare delle produzioni agroalimentari di qualità rappresenti un motore essenziale per lo sviluppo del turismo esperienziale nelle Marche.

L’artigianato alimentare, incarnato dalle micro e piccole imprese, costituisce la colonna portante di questo settore, rappresentando il 97% della base produttiva, impiegando il 55% della forza lavoro e generando il 30% del fatturato.

Una filiera che, legata al territorio, abbraccia l’intera regione, dai monti alla costa, testimonia la forza e l’identità delle Marche.