Marrone che Passione: Festa, Rinascita e Sapori Sibillini

Marrone che Passione: Un Ritorno alle Radici, un Futuro da CostruireIl cuore dei Monti Sibillini, a Trisungo di Arquata del Tronto, pulsa di nuova linfa con la trenta edizione di “Marrone che Passione”, un evento che incarna la resilienza e la profonda identità di una comunità segnata da un passato recente di dolore.

Più che una semplice festa del gusto, si tratta di un atto di speranza, un inno alla rinascita che celebra il marrone, frutto prezioso e simbolo tangibile di un territorio che si rialza.

L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Arquata del Tronto e sostenuto da un ampio network di enti locali, rappresenta un crocevia di tradizioni, un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Piceno e le emozioni evocate dalla musica popolare, dal folklore e dalla bellezza dell’autunno.

“Marrone che Passione” è un ponte che unisce la memoria delle radici alla visione di un futuro possibile, un futuro costruito sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla coesione sociale.

La due giorni, un concentrato di eventi gastronomici, artigianali e culturali, si apre sabato 25 ottobre.

Dopo l’inaugurazione degli stand, un tripudio di profumi e colori, lo spettacolo degli Stornellatori di Grottammare darà il via alle celebrazioni.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con animazione a cura di “La Casa di Asterione”, un momento di allegria e scoperta per i bambini, custodi del futuro del territorio.

L’apice della giornata è previsto per le ore 17:00, con lo show cooking dello chef Enrico Mazzaroni, stella Michelin e figura di spicco della gastronomia picena, ospite de “Il Tiglio” di Isola San Biagio.

Mazzaroni, interprete di una cucina che esalta la semplicità e la qualità delle materie prime locali, presenterà una creazione inedita interamente dedicata al marrone, elevandolo a protagonista assoluto di una narrazione culinaria che racchiude la storia e l’anima di Arquata del Tronto.

Un piatto che non sarà solo un’esperienza gustativa, ma un’emozione, un omaggio alla terra e al lavoro dei produttori locali.

La domenica si apre con un’opportunità unica: un’escursione guidata con “Arquata Potest”, un invito a riscoprire la bellezza del paesaggio montano, a respirare l’aria pura dei Sibillini, a comprendere il legame indissolubile tra la comunità e il suo territorio.

L’apertura degli stand e i momenti di intrattenimento programmati per l’intera giornata offriranno spunti di riflessione e occasioni di incontro, rafforzando il senso di appartenenza e la vitalità della comunità.

“Marrone che Passione” non è solo una festa, è un atto di coraggio, un invito a non dimenticare, a guardare avanti con speranza, a costruire un futuro in cui la tradizione e l’innovazione si fondono per dare vita a un’identità forte e autentica.

È un viaggio nel cuore di un territorio che ha saputo trasformare il dolore in forza, la distruzione in opportunità, e la perdita in rinascita.