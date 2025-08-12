HomeRegioniMoliseBorgo del Tartufo: Un Viaggio nel Cuore del Molise

Borgo del Tartufo: Un Viaggio nel Cuore del Molise

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Molise
Articolo precedente
Ita Airways: Chef Cedroni a bordo, un viaggio di sapori.
Articolo successivo
Cooperazione internazionale: sfida fitosanitaria e sicurezza alimentare.

Borgo del Tartufo: Un Viaggio nel Cuore del Molise, tra Cultura, Gastronomia e SostenibilitàMiranda, un gioiello incastonato nell’alto Molise, ospita la prima edizione di “Borgo del Tartufo”, un festival ambizioso che si propone di celebrare non solo il pregiato tartufo nero estivo, ma l’intera identità del territorio. Dal 21 al 28 luglio, il borgo si trasforma in un palcoscenico di esperienze, un crocevia di saperi e un laboratorio di idee per il futuro della filiera tartuficola molisana.Nato sull’onda del successo della storica “Tartufata”, un evento culinario che da oltre trent’anni esalta i sapori autentici del Molise, il festival rappresenta un’evoluzione strategica, un’espansione che abbraccia dimensioni culturali, economiche e ambientali. Il patrocinio della Provincia di Isernia e del Comune di Miranda, insieme all’impegno del Ricircolo Mirandese, testimonia la volontà di valorizzare un patrimonio unico, profondamente radicato nel tessuto sociale e produttivo del territorio.”Borgo del Tartufo” non è semplicemente una festa a tema; è un progetto che mira a diventare un punto di riferimento a livello regionale e nazionale, un luogo di incontro per istituzioni, produttori, esperti, giornalisti e appassionati. L’obiettivo è tracciare una rotta chiara per lo sviluppo sostenibile del comparto tartuficolo, coniugando tradizione e innovazione, tutela dell’ambiente e crescita economica.L’apertura del festival, il 21 luglio, sarà dedicata agli “Stati Generali del Tartufo Molisano”, un convegno cruciale per analizzare lo stato attuale della filiera, identificare le sfide e le opportunità, e promuovere un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. La presentazione ufficiale del “Rapporto Annuale sul Tartufo in Molise” fornirà dati concreti e indicatori chiave per orientare le scelte strategiche e monitorare i progressi compiuti.Il 22 luglio, un esclusivo “Showcooking e Cena a 6 Mani” offrirà un’interpretazione contemporanea del tartufo, affidata a tre chef molisani di talento, affiancati da una Masterclass sul vino curata dall’Associazione Italiana Sommelier Molise, per un’esperienza sensoriale completa.Per coloro che desiderano immergersi nella natura e scoprire i segreti del tartufo, il “Trekking del Tartufo” (25 e 26 luglio) offrirà un’opportunità unica: una passeggiata guidata nei boschi di Miranda, accompagnati da esperti cavatori e dai loro fedeli cani, per apprendere le tecniche di ricerca e riconoscimento del prezioso tubero. Un’attività adatta a tutte le età, pensata per coinvolgere famiglie e bambini.La tradizione non sarà dimenticata: dal 24 al 28 luglio, “La Tartufata” farà il suo ritorno, trasformando il borgo in un vivace ristorante a cielo aperto, offrendo ai visitatori l’opportunità di gustare i piatti tipici della cucina molisana, preparati con ingredienti freschi e genuini. Il 27 luglio, una mostra mercato offrirà prodotti artigianali e specialità gastronomiche, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio.”Borgo del Tartufo” si configura, dunque, come un evento poliedrico, capace di coniugare l’eccellenza enogastronomica con la promozione del territorio, la valorizzazione della cultura locale e l’impegno per la sostenibilità ambientale, un vero e proprio viaggio nel cuore del Molise.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Molise a Vinitaly: riscatto e valorizzazione di un territorio unico

La 57ª edizione di Vinitaly si conclude proiettando i riflettori su una regione spesso...

La Molisana Rivoluzionaria: Packaging Compostabile e Sostenibilità al Centro

"La Molisana" e l'Impegno per un Futuro Sostenibile: Innovazione al Centro della Crescita"La Molisana",...

La Molisana al via con Race for the Cure: pasta, salute e prevenzione.

Nell’ambito di un impegno costante verso la salute e il benessere della comunità, La...

Vino Molisano alla Conquista della Svezia: Un’Opportunità di Crescita

L'Eccellenza del Vino Molisano alla Conquista del Mercato Svedese: Un'Opportunità Strategica per la Crescita...

Casearia: il Formaggio Italiano al Centro dell’Eccellenza

La terza edizione di 'Casearia', evento di punta nel panorama lattiero-caseario del Centro-Sud Italia,...

Borgo diVino in Tour 2025: Un Viaggio nel Molise

"Borgo diVino in Tour" 2025: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del MoliseIl fascino autentico...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.