Borgo del Tartufo: Un Viaggio nel Cuore del Molise, tra Cultura, Gastronomia e SostenibilitàMiranda, un gioiello incastonato nell’alto Molise, ospita la prima edizione di “Borgo del Tartufo”, un festival ambizioso che si propone di celebrare non solo il pregiato tartufo nero estivo, ma l’intera identità del territorio. Dal 21 al 28 luglio, il borgo si trasforma in un palcoscenico di esperienze, un crocevia di saperi e un laboratorio di idee per il futuro della filiera tartuficola molisana.Nato sull’onda del successo della storica “Tartufata”, un evento culinario che da oltre trent’anni esalta i sapori autentici del Molise, il festival rappresenta un’evoluzione strategica, un’espansione che abbraccia dimensioni culturali, economiche e ambientali. Il patrocinio della Provincia di Isernia e del Comune di Miranda, insieme all’impegno del Ricircolo Mirandese, testimonia la volontà di valorizzare un patrimonio unico, profondamente radicato nel tessuto sociale e produttivo del territorio.”Borgo del Tartufo” non è semplicemente una festa a tema; è un progetto che mira a diventare un punto di riferimento a livello regionale e nazionale, un luogo di incontro per istituzioni, produttori, esperti, giornalisti e appassionati. L’obiettivo è tracciare una rotta chiara per lo sviluppo sostenibile del comparto tartuficolo, coniugando tradizione e innovazione, tutela dell’ambiente e crescita economica.L’apertura del festival, il 21 luglio, sarà dedicata agli “Stati Generali del Tartufo Molisano”, un convegno cruciale per analizzare lo stato attuale della filiera, identificare le sfide e le opportunità, e promuovere un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. La presentazione ufficiale del “Rapporto Annuale sul Tartufo in Molise” fornirà dati concreti e indicatori chiave per orientare le scelte strategiche e monitorare i progressi compiuti.Il 22 luglio, un esclusivo “Showcooking e Cena a 6 Mani” offrirà un’interpretazione contemporanea del tartufo, affidata a tre chef molisani di talento, affiancati da una Masterclass sul vino curata dall’Associazione Italiana Sommelier Molise, per un’esperienza sensoriale completa.Per coloro che desiderano immergersi nella natura e scoprire i segreti del tartufo, il “Trekking del Tartufo” (25 e 26 luglio) offrirà un’opportunità unica: una passeggiata guidata nei boschi di Miranda, accompagnati da esperti cavatori e dai loro fedeli cani, per apprendere le tecniche di ricerca e riconoscimento del prezioso tubero. Un’attività adatta a tutte le età, pensata per coinvolgere famiglie e bambini.La tradizione non sarà dimenticata: dal 24 al 28 luglio, “La Tartufata” farà il suo ritorno, trasformando il borgo in un vivace ristorante a cielo aperto, offrendo ai visitatori l’opportunità di gustare i piatti tipici della cucina molisana, preparati con ingredienti freschi e genuini. Il 27 luglio, una mostra mercato offrirà prodotti artigianali e specialità gastronomiche, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio.”Borgo del Tartufo” si configura, dunque, come un evento poliedrico, capace di coniugare l’eccellenza enogastronomica con la promozione del territorio, la valorizzazione della cultura locale e l’impegno per la sostenibilità ambientale, un vero e proprio viaggio nel cuore del Molise.