Borgo diVino in Tour 2025: Un Viaggio nel Molise

“Borgo diVino in Tour” 2025: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del MoliseIl fascino autentico dei borghi italiani si fonde con l’eccellenza enogastronomica in “Borgo diVino in Tour”, un evento itinerante promosso da Experience Lab, in collaborazione con “I Borghi più belli d’Italia”. La prossima edizione, finanziata dalla Camera di Commercio del Molise, si svolgerà a Oratino, un gioiello incastonato nel paesaggio campobassano, dal 5 al 7 settembre 2025.Più che una semplice degustazione, “Borgo diVino in Tour” si configura come un’immersione completa nella cultura vitivinicola molisana, un’esperienza multisensoriale che celebra la tradizione e l’innovazione. Le aziende vitivinicole, selezionate per la qualità dei loro prodotti, avranno l’opportunità di presentare le loro creazioni attraverso stand personalizzati, allestiti lungo le strette vie del borgo, creando un percorso degustativo unico nel suo genere.L’evento non si limita al vino. Un’area dedicata alle specialità gastronomiche locali offrirà un assaggio dei sapori autentici del Molise, esaltati dall’abbinamento perfetto con i vini della regione. La musica dal vivo creerà un’atmosfera festosa e coinvolgente, mentre incontri didattici offriranno spunti di riflessione e approfondimento sul mondo del vino, dalla viticoltura alla vinificazione.La Camera di Commercio del Molise, forte sostenitrice dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di “Borgo diVino in Tour” come volano per la valorizzazione del territorio e per la promozione del turismo enogastronomico. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per far conoscere la ricchezza culturale e le eccellenze del Molise a un pubblico sempre più ampio e attento.Per le strutture ricettive del territorio, la Camera di Commercio ha previsto un’opportunità ancora più interessante: la possibilità di aderire a un protocollo d’intesa con Experience Lab. Questo accordo permetterà alle strutture di offrire pacchetti speciali e sconti dedicati ai visitatori, incentivando soggiorni prolungati e contribuendo a creare un indotto turistico positivo per l’intera area. L’obiettivo è quello di trasformare un evento di tre giorni in un’esperienza di scoperta più lunga e coinvolgente, per permettere ai visitatori di apprezzare appieno le meraviglie del Molise.