Casearia: Formaggi Italiani, Tradizione e Innovazione a Agnone

Il panorama caseario italiano si configura oggi come un vivace laboratorio di sperimentazione, un crogiolo di tecniche ancestrali e audaci incursioni innovative. La ‘Casearia’, Fiera dei formaggi italiani, che si terrà ad Agnone (Isernia) dal 29 al 31 agosto, ne è la più eloquente testimonianza. Lungi dall’essere un mero evento di esposizione commerciale, la fiera si propone come un vero e proprio viaggio sensoriale, un’immersione nelle diversità regionali e nella creatività senza limiti che anima la produzione lattiero-casearia del nostro Paese.Dimenticate le rigide categorie: qui, il formaggio si reinventa. Immaginate un caciocavallo infuso con le note avvolgenti del Porto, la freschezza pungente della menta o l’aroma intenso di caffè colombiano. Pensate a un pecorino arricchito da frammenti di pere caramellate, un contrasto di consistenze e sapori che stimola il palato e la mente. La ‘Casearia’ celebra questa rottura degli schemi, presentando formaggi che sono veri e propri capolavori di ingegneria gustativa, frutto di una profonda conoscenza delle materie prime e di un coraggio sperimentale. Ma accanto a queste avanguardie, la fiera mantiene vivo il culto della tradizione. Si potranno scoprire e degustare i formaggi tipici che hanno contribuito a definire l’identità gastronomica italiana, dai formaggi alpini ai caprini del Sud, dai gialli cremosi ai pecorini stagionati. La ‘Casearia’ è quindi un ponte tra passato e futuro, un luogo dove si incontrano l’eredità culturale e l’innovazione contemporanea.Una storia particolarmente toccante emerge proprio da Agnone: il ‘Caciosalame’ del Caseificio Di Nucci. Questo formaggio, apparentemente semplice nella sua forma oblunga, racchiude in sé un profondo significato storico e umano. È un simbolo dell’ingegno e della resilienza degli emigrati italiani del secondo dopoguerra, costretti a superare le rigide restrizioni doganali per portare con sé un pezzo della loro terra. La brillante idea di avvolgere la succulenta soppressata molisana in una pasta di caciocavallo non fu solo una soluzione pratica, ma anche un atto di affetto e di speranza, un modo per mantenere vivo il legame con le proprie radici e per condividere i sapori dell’Italia con le generazioni future. Il ‘Caciosalame’ incarna dunque il valore della memoria, l’importanza della tradizione e la capacità dell’uomo di trovare soluzioni creative anche nelle circostanze più difficili, trasformando un vincolo in un’opportunità. È un’esperienza che va oltre la semplice degustazione di un formaggio, offrendo uno sguardo privilegiato sulla storia e sull’anima del popolo italiano.