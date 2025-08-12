Casearia: il Formaggio Italiano al Centro dell’Eccellenza

La terza edizione di ‘Casearia’, evento di punta nel panorama lattiero-caseario del Centro-Sud Italia, si appresta a trasformare Agnone (Isernia), città eletta “Capitale Italiana del Formaggio 2025” dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (Onaf), in un vero e proprio crocevia di eccellenze gastronomiche. Con un numero record di oltre settanta espositori e una concentrazione di quasi cento produzioni uniche provenienti da ogni regione d’Italia, Casearia si presenta come un’occasione irripetibile per celebrare la diversità e la tradizione casearia del nostro Paese.Quest’anno, un’innovazione significativa: l’evento si svolgerà interamente al chiuso, un’evoluzione progettata per ottimizzare l’esperienza dei visitatori, proteggendoli dalle intemperie e creando un ambiente più accogliente e funzionale per la fruizione delle numerose proposte. Casearia non sarà semplicemente una fiera, ma un vero e proprio percorso sensoriale, un’immersione profonda nel mondo del formaggio artigianale, dove storia, territorio e sapori si fondono in un’armonia unica.L’offerta gastronomica sarà vastissima, un caleidoscopio di aromi e consistenze che spaziano dai classici intramontabili, come il Parmigiano Reggiano, il Gorgonzola e la Mozzarella di Bufala Campana, fino a varietà più rare e ricercate, come i formaggi erborinati alpini, i caciocavalli con la loro pasta filata e i formaggi di malga, espressione di microclimi e tradizioni locali. Oltre alla degustazione diretta dei prodotti, Casearia offrirà un programma ricco di approfondimenti e incontri.Masterclass tenute da esperti del settore sveleranno i segreti della produzione casearia, dalla scelta del latte alla lavorazione, all’affinamento. Talk specialistici offriranno spunti di riflessione sulle nuove tendenze del mercato e sulle sfide che il settore deve affrontare. Degustazioni guidate, condotte da sommelier e formaggisti qualificati, permetteranno di apprezzare al meglio le caratteristiche organolettiche dei formaggi e di abbinarli a vini e altri prodotti tipici. Eventi dedicati, come incontri con i produttori e visite guidate ai laboratori artigianali, offriranno l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della produzione casearia e di apprezzare la passione e la dedizione che vi sono coinvolti. Casearia si conferma così un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del formaggio e per chiunque voglia scoprire il vero cuore dell’eccellenza agroalimentare italiana.