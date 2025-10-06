Hevon: Un Ponte Adriatico per l’Oro Verde tra Italia, Albania e Montenegro

Un Ponte Adriatico per l’Oro Verde: Hevon, Progetto di Rete Transfrontaliera tra Italia, Albania e MontenegroL’ambizione di costruire un’economia più resiliente e competitiva per il settore dell’olio extravergine d’oliva di alta qualità nell’area dell’Adriatico meridionale si concretizza con il progetto Hevon (High quality Extra Virgin Olive Oil Network).

Questo programma, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic, mira a creare una solida rete transfrontaliera che coinvolge Italia, Albania e Montenegro, promuovendo la cooperazione e lo sviluppo sostenibile.

La 282ma Fiera d’Ottobre di Larino, in programma il 10 ottobre, offrirà l’occasione per presentare ufficialmente Hevon e svelare le opportunità che esso può offrire agli operatori del settore.

La Fiera d’Ottobre, un punto di riferimento per l’agroalimentare e i prodotti tipici, si preannuncia ricca di stimoli, con circa 60 espositori provenienti da 5 regioni italiane e una partecipazione internazionale di rilievo.

Alla cerimonia inaugurale, oltre al sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, e al presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, saranno presenti delegazioni provenienti da Coop.

Kairos e dalla Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro (Italia), dalla Camera di Commercio e Industria di Durazzo e dal Comune di Berat (Albania), e dalla Coop.

Valdanos (Montenegro).

Un supporto cruciale è fornito da Coldiretti Molise, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e l’Associazione Frantoiani di Puglia, attori chiave per la diffusione e l’implementazione del progetto sul territorio.

Hevon non si limita a essere una semplice rete; è un ecosistema di strumenti e servizi progettati per affrontare le sfide del mercato globale e valorizzare l’eccellenza olivicola del Mediterraneo.

Il progetto si propone di superare le tradizionali barriere commerciali e culturali, creando un’identità comune per i produttori e rafforzando la loro posizione sul mercato internazionale.

L’iniziativa fornisce ai partecipanti un kit di linee guida operative, un innovativo “carrello degli oli” per promuovere i prodotti in ristoranti e fiere, un menu dedicato a Hevon che aumenta la visibilità delle produzioni più qualitative e una piattaforma B2B online, una vera e propria vetrina digitale.

Un elemento centrale del progetto è l’organizzazione di incontri con buyer internazionali, eventi di valorizzazione, degustazioni guidate e workshop formativi.

Queste attività mirano a favorire l’incontro tra domanda e offerta, a diffondere la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva di qualità e a rafforzare le competenze dei produttori attraverso masterclass e laboratori pratici.

L’adesione a Hevon rappresenta quindi un’opportunità di crescita professionale e commerciale, un investimento nel futuro di un settore che incarna la ricchezza e l’autenticità del Mediterraneo.

L’obiettivo ultimo è quello di creare un circuito virtuoso che promuova la sostenibilità, l’innovazione e la competitività delle imprese olivicole del tri-confine Italia-Albania-Montenegro.