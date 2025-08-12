La Molisana al via con Race for the Cure: pasta, salute e prevenzione.

Nell’ambito di un impegno costante verso la salute e il benessere della comunità, La Molisana, eccellenza gastronomica del Molise con radici profonde nel territorio di Campobasso, si conferma partner di “Race for the Cure”, l’importante iniziativa promossa da Komen Italia sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. La carovana rosa, simbolo di speranza e prevenzione, giunge a Bari dopo la tappa romana, proiettandosi in una campagna di sensibilizzazione capillare dedicata alla lotta contro il tumore al seno e, più ampiamente, alle patologie oncologiche femminili.L’evento di Bari rappresenta un’occasione preziosa per unire la passione per l’alimentazione di qualità con la consapevolezza della salute. La Molisana, con la sua solida tradizione nella lavorazione della pasta, allestisce uno stand dedicato alla pasta integrale, un alimento intrinsecamente legato a un’alimentazione equilibrata e benefica. Lo chef Francesco Memoli, figura di spicco nel panorama culinario, guiderà la preparazione di piatti invitanti e salutari, mentre il nutrizionista Francesco De Santis sarà a disposizione per fornire consulenza personalizzata, divulgando informazioni preziose e curiosità legate all’alimentazione consapevole e alla prevenzione.Il programma della tre giorni non si limita alla degustazione e all’informazione. Un elemento cruciale è il convegno di domani, sabato 17 maggio, che affronterà il tema “Less is more: la de-escalation come nuova strategia diagnostico-terapeutica del carcinoma mammario”. Questa innovativa prospettiva, che mira a ottimizzare i trattamenti riducendo al minimo gli interventi invasivi, sottolinea l’importanza di un approccio sempre più mirato e personalizzato nella cura del tumore al seno. Francesca Di Nucci, rappresentante dell’ufficio marketing de La Molisana, interverrà con la presentazione “Primi nel benessere”, un racconto che ripercorre l’evoluzione dell’azienda campobassana, illustrando non solo la sua storia, ma anche la filosofia che guida la creazione di una gamma di prodotti pensata per nutrire il corpo e l’anima. L’intervento offrirà una panoramica completa della linea di prodotti, evidenziando l’impegno di La Molisana verso la qualità, la sostenibilità e la promozione di uno stile di vita sano. La presenza de La Molisana a Race for the Cure, quindi, si configura come un gesto concreto di responsabilità sociale, che unisce la tradizione gastronomica molisana alla ricerca di un futuro più sano per le donne italiane.