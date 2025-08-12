HomeRegioniMoliseLa Molisana Rivoluzionaria: Packaging Compostabile e Sostenibilità al Centro

La Molisana Rivoluzionaria: Packaging Compostabile e Sostenibilità al Centro

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Molise
“La Molisana” e l’Impegno per un Futuro Sostenibile: Innovazione al Centro della Crescita”La Molisana”, storico pastificio di Campobasso, si appresta a presentare un’inedita svolta ecologica a “Milano Tuttofood” (5-8 maggio), un evento di rilievo internazionale dedicato all’agroalimentare. L’azienda annuncia l’introduzione di un packaging completamente compostabile, una testimonianza tangibile del suo impegno per la sostenibilità ambientale e un diretto risposta alle crescenti aspettative dei consumatori.”Questo packaging rappresenta il coronamento di una promessa fatta ai nostri clienti,” dichiara Rossella Ferro, titolare e direttore marketing del pastificio. “Un ascolto attento e costante ci ha guidato verso soluzioni che non solo esaltino la qualità dei nostri prodotti, ma che rispettino profondamente l’ambiente da cui essi derivano.” Il nuovo pack, realizzato interamente in carta kraft compostabile e certificata FSC, elimina completamente l’utilizzo di plastica. L’assenza del film plastico interno è compensata da una finestra in cellulosa rigenerata, anch’essa compostabile e traslucida, che preserva la visibilità e l’attrattiva del prodotto. La biodegradabilità garantita in soli tre mesi, con la trasformazione in prezioso concime naturale, sottolinea la filosofia aziendale: la sostenibilità non è una tendenza effimera, ma un principio guida e una responsabilità imprescindibile.L’innovazione ecologica si inserisce in un contesto di crescita robusta e costante. Giuseppe Ferro, amministratore delegato, sottolinea come l’azienda abbia consolidato la sua posizione di leadership nel settore, raggiungendo un fatturato di circa 450 milioni di euro nel 2024. L’espansione futura sarà guidata da una strategia di diversificazione geografica, con un focus particolare sui mercati del Far East. Un accordo strategico con una catena di ristorazione e distribuzione di spicco, che si estende dall’Arabia all’Australia, apre nuove prospettive di crescita e di consolidamento del brand.L’impegno finanziario dell’azienda è altrettanto significativo. Negli ultimi undici anni, sono stati investiti oltre 140 milioni di euro in modernizzazione degli impianti, ricerca e sviluppo. Questa visione lungimirante ha permesso di ampliare il portafoglio prodotti con cinque nuove tipologie di pasta, frutto di una ricerca incessante dei grani italiani più pregiati, caratterizzati da un’elevata concentrazione proteica (fino al 16%). L’obiettivo è perseguire un ideale di eccellenza, creando prodotti che incarnino la tradizione molisana e che al contempo rispondano alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità. “La Molisana” si conferma così un esempio virtuoso di come tradizione, innovazione e responsabilità ambientale possano coesistere e contribuire a un futuro più prospero e sostenibile.

