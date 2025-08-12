Vino Molisano alla Conquista della Svezia: Un’Opportunità di Crescita

L’Eccellenza del Vino Molisano alla Conquista del Mercato Svedese: Un’Opportunità Strategica per la Crescita delle ImpreseLa Camera di Commercio del Molise, con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione e valorizzare il patrimonio vitivinicolo regionale, offre a due aziende vinicole molisane un’opportunità unica per l’espansione nel mercato svedese, un territorio in crescita per i prodotti di alta qualità e con un’apprezzabile sensibilità verso le denominazioni d’origine.L’iniziativa non si limita a un mero accesso al mercato, ma si configura come un percorso strutturato, progettato per supportare le aziende nell’affrontare le sfide e sfruttare al meglio le opportunità presenti. Il fulcro dell’offerta è un check-up personalizzato, un’analisi approfondita del profilo aziendale, dei prodotti, delle strategie di marketing e della preparazione all’export. Questo processo diagnostico sfocerà nella definizione di un piano export su misura, che considererà le peculiarità del mercato svedese, le normative locali, le preferenze dei consumatori e le dinamiche competitive.Il percorso si concretizza con la partecipazione a due eventi strategici: “Svezia Wine 2025”, un’occasione di visibilità a Stoccolma il 17 novembre 2025, e “Italienska Vindagarna”, un’iniziativa prestigiosa organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Svezia. Quest’ultima rappresenta un’opportunità cruciale per presentare i vini molisani selezionati a un pubblico qualificato, composto da importatori, distributori ed operatori del settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Ristoranti, Caffè), attenti alla ricerca di prodotti distintivi e capaci di soddisfare la crescente domanda di eccellenze enogastronomiche.Ad ogni impresa coinvolta sarà dedicata una postazione espositiva personalizzata, un palcoscenico privilegiato per raccontare la storia, la filosofia e le caratteristiche uniche dei propri vini, creando un contatto diretto con i potenziali partner commerciali e consolidando l’immagine di un Molise vitivinicolo sinonimo di qualità, tradizione e innovazione.L’iniziativa non si pone come un evento isolato, ma come un investimento strategico per il futuro del settore vinicolo molisano, un motore di crescita economica e un ambasciatore del Made in Molise nel panorama internazionale.Per ulteriori informazioni e dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di candidatura e al programma completo delle attività, si invitano le aziende interessate a consultare il sito web della Camera di Commercio del Molise. L’opportunità è a tempo limitato e rivolta a realtà che dimostrino un forte potenziale di crescita e una chiara volontà di affermarsi nel mercato svedese.