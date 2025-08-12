HomeRegioniMarcheNuovo Presidente al Distretto Biologico Marche: Crescita e Sostenibilità

Nuovo Presidente al Distretto Biologico Marche: Crescita e Sostenibilità

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
RegioniMarche
Articolo precedente
Giovani e Socialità: La Riscoperta del Tocco Umano
Articolo successivo
Molise a Vinitaly: riscatto e valorizzazione di un territorio unico

Il Distretto Biologico Marche, apripista in Italia e punto di riferimento europeo per l’agricoltura sostenibile, inaugura una nuova fase amministrativa. Andrea Passacantando assume la presidenza, ereditando un’eredità solida e un’esperienza di crescita profonda, lasciata da Giovanni Battista Girolomoni. Quest’ultimo, a partire dal 2021, ha sapientemente guidato la prima fase di sviluppo del Distretto, un periodo cruciale che ha consolidato la sua identità e il suo ruolo strategico all’interno del panorama agroalimentare nazionale.La transizione di leadership segna non una rottura, ma un’evoluzione volta a cogliere le nuove sfide e opportunità che si profilano all’orizzonte. Sotto la guida di Girolomoni, il Distretto ha raggiunto traguardi significativi, testimoniati dalla crescita esponenziale della superficie agricola biologica, che oggi incide per oltre un quarto della totalità del territorio regionale. Questo risultato tangibile non è solo un dato numerico, ma il frutto di un impegno collettivo che coinvolge più di duemila operatori, agricoltori, trasformatori, commercianti e associazioni, tutti animati dalla volontà di promuovere un modello agricolo rispettoso dell’ambiente, della biodiversità e della salute umana.Il Distretto Biologico Marche non è semplicemente un’aggregazione di aziende agricole biologiche; è un ecosistema complesso che promuove la ricerca e l’innovazione, l’educazione e la formazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti biologici marchigiani. Si tratta di un laboratorio di idee e di buone pratiche che mira a diffondere la cultura del biologico e a stimolare la transizione verso sistemi agricoli più resilienti e sostenibili.Andrea Passacantando, con la sua esperienza e la sua visione, è chiamato a proseguire questo percorso di crescita, focalizzandosi su nuove priorità come il rafforzamento della filiera corta, la valorizzazione delle varietà autoctone, l’adozione di tecniche di agricoltura rigenerativa e l’incremento della comunicazione e della sensibilizzazione sui benefici del biologico per l’ambiente e la comunità. La sua leadership si preannuncia orientata a consolidare la posizione del Distretto come motore di sviluppo economico e sociale, contribuendo alla creazione di un futuro più sostenibile per le Marche e per l’intera Europa. La sfida è quella di tradurre la crescita quantitativa in una profonda trasformazione qualitativa, promuovendo un modello agricolo che sia non solo biologico, ma anche socialmente equo, economicamente redditizio e ambientalmente responsabile.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Ascoliva Festival: Un Viaggio nel Gusto e nella Tradizione Marchigiana

Ascoliva Festival: Un Viaggio Sensoriale tra Tradizione, Innovazione e Eccellenza AgricolaDal 9 al 20...

International Street Food a Torrette: un viaggio di sapori!

Dalla vibrante anima di un progetto itinerante che celebra la gastronomia globale, l'International Street...

Pergola Celebra l’Oro Rosso: Festa del Vino tra Storia e Innovazione

Pergola celebra il suo Oro Rosso: 53 edizioni di storia, tradizione e innovazione enologicaIl...

Pizza Festival a Falconara: un viaggio tra gusto e tradizione!

Falconara Marittima celebra l'eccellenza gastronomica con il Pizza Festival: un viaggio tra sapori, tradizione...

Fileni: Centro di Eccellenza per la Qualità Avicola, un Investimento Strategico

Fileni inaugura un centro di eccellenza per la Qualità Avicola: un investimento strategico per...

Verdicchio: Stoccaggio Obbligatorio Prolungato per Tutelare la Denominazione

Verdicchio dei Castelli di Jesi: Strategie di Salvaguardia in un Contesto Geopolitico IncertoL'Istituto Marchigiano...

Verdicchio di Matelica: Un’era nuova per un tesoro marchigiano.

Un’era si conclude, una nuova si apre per uno dei tesori enologici delle Marche:...

Ultimo Kilometro: Festival del Turismo Lento tra le Colline Trevigiane

Ultimo Kilometro: Un Viaggio Oltre il Confine del PassoL'Alta Marca Trevigiana si prepara ad...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.