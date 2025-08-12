HomeRegioniMarchePergola Celebra l'Oro Rosso: Festa del Vino tra Storia e Innovazione

Pergola Celebra l'Oro Rosso: Festa del Vino tra Storia e Innovazione

Pergola celebra il suo Oro Rosso: 53 edizioni di storia, tradizione e innovazione enologicaIl cuore pulsante delle Marche si anima nuovamente con la Festa del Vino di Pergola, un appuntamento che si conferma come pilastro dell’identità regionale e uno dei più longevi e prestigiosi eventi enogastronomici del territorio. Dal 25 al 27 luglio, la città si trasforma in un crogiolo di sapori, profumi e colori, dedicandosi alla celebrazione del Pergola DOC, un vino che incarna l’eccellenza vinicola locale e affianca il tartufo come simbolo distintivo di Pergola. Questa denominazione, la più recente della provincia di Pesaro Urbino, testimonia la vitalità e la capacità di innovazione di un territorio profondamente legato alle sue radici.L’edizione 2024 si apre venerdì 25 luglio alle 19:30, con un’immersione sensoriale nei portici di Piazza Garibaldi. Un’esperienza di degustazione guidata, curata dal rinomato sommelier Raffaele Papi, vice presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Marche, offrirà un viaggio attraverso nove vini selezionati, provenienti da Pergola DOC, Uva Nera Rada e Lacrima di Morro d’Alba DOC. Papi, con la sua competenza e passione, condurrà il pubblico attraverso un percorso narrativo, svelando le peculiarità organolettiche di ogni vino e condividendo aneddoti e storie direttamente dai produttori, creando un legame autentico tra i partecipanti e il territorio. L’abbinamento gastronomico, ideato dallo chef Filippo Petrolati, sarà una vera e propria sinfonia di sapori, concepito per esaltare la complessità e la ricchezza di ogni vino, in un connubio perfetto tra tradizione e creatività culinaria.Sabato 26 luglio, alle 17:30, il focus si sposta in sala consiliare per una tavola rotonda intitolata “20 anni di Pergola doc: un percorso tra passato, presente e futuro”. Un’occasione di riflessione collettiva per ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla creazione e all’affermazione della denominazione Pergola DOC, analizzando le sfide affrontate e le opportunità che si prospettano per il futuro. Questo momento di dialogo aperto, con la partecipazione di esperti del settore, produttori e rappresentanti delle istituzioni, mira a tracciare una rotta strategica per la crescita sostenibile del vino pergolese. Al termine della discussione, si terrà una degustazione informale sotto i portici comunali, per favorire un ulteriore scambio di impressions e un rafforzamento dei legami tra i partecipanti.La Festa del Vino di Pergola non è solo un evento enogastronomico, ma una vera e propria festa popolare, pensata per coinvolgere persone di ogni età. Durante tutto il weekend, le cantine locali apriranno le loro porte per accogliere i visitatori, offrendo degustazioni guidate e la possibilità di scoprire i segreti della produzione vinicola tradizionale. Parallelamente, si svolgeranno laboratori dedicati alla scoperta dei sapori locali, mostre d’arte che celebrano la bellezza del paesaggio pergolese, esibizioni musicali che animeranno le vie del centro storico e un’area bimbi per intrattenere i più piccoli. La Festa del Vino di Pergola rappresenta quindi un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di un territorio ricco di storia, passione e autenticità, celebrando un vino che è molto più di una semplice bevanda: è un’espressione dell’anima di Pergola.

