Picenum: Agricoltura Rigenerativa e Natale Autentico

Il cuore pulsante del Picenum si fa ambasciatore di un modello agricolo rigenerativo e di un Natale intriso di autenticità.

Dopo il successo dell’appuntamento precedente a Monte Vidon Combatte, il Biodistretto Picenum prosegue il suo percorso di valorizzazione del territorio, con un evento dedicato che si terrà domani, 7 dicembre, alle ore 11, presso l’azienda agricola biologica Malavolta di Massignano (Ascoli Piceno).

L’iniziativa, finanziata dal Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), si configura non solo come un momento conviviale natalizio, ma come un’occasione cruciale per diffondere i principi fondanti del Biodistretto e per rafforzare la consapevolezza di un’agricoltura che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

Il Biodistretto Picenum, più che una semplice rete di produttori, rappresenta un ecosistema virtuoso, un’alleanza strategica tra agricoltori, ristoratori, gruppi di acquisto solidale e amministrazioni locali.

La sua forza risiede nella capacità di creare ist camp; pregiati; pregi ist camp; pregi; pregi; pregi; pregi; pregi; pregi; pregi camp; pregi camp; camp; camp; camp camp; camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp camp