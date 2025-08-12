Pizza Festival a Falconara: un viaggio tra gusto e tradizione!

Falconara Marittima celebra l’eccellenza gastronomica con il Pizza Festival: un viaggio tra sapori, tradizione e comunitàDal 18 al 20 luglio, il cuore di Falconara Marittima si trasforma in un vibrante palcoscenico dedicato all’arte della pizza, accogliendo l’attesissima tappa marchigiana del Pizza Festival, un evento di risonanza nazionale. Più che una semplice manifestazione enogastronomica, il festival si configura come un’immersione sensoriale e culturale, un’ode alla pizza in tutte le sue incarnazioni, dalla più autentica ricetta tradizionale alle audaci creazioni gourmet.Un parterre eccezionale di venti maestri pizzaioli, figure di spicco nel panorama culinario italiano, guideranno i visitatori in un percorso di degustazione che esalta la diversità regionale e l’innovazione. Nomi illustri come Domenico Cinotti, Luca Fontana, Antonio Romeo – campione d’Italia 2016 – e Tina Quaranta, rinomata regina della pizza fritta, condivideranno la loro passione e competenza, offrendo un’ampia gamma di proposte culinarie, inclusi assaggi pensati per i celiaci, testimoniando un’attenzione alla inclusività e alla valorizzazione di ogni palato.L’atmosfera vibrante sarà amplificata dalla presenza di dieci forni, costantemente attivi, che sprigioneranno aromi inebrianti e creeranno un’esperienza coinvolgente per tutti i presenti. L’edizione falconarese, unica rappresentante delle Marche all’interno del circuito nazionale, sottolinea l’importanza strategica del territorio nel panorama enogastronomico italiano.Il Pizza Festival non è solo una celebrazione del gusto, ma anche un’occasione di intrattenimento per l’intera famiglia. Un ricco programma di eventi accompagnerà la degustazione, con spettacoli musicali serali, animazione dedicata ai più piccoli e un’area giochi pensata per stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso attività ludiche e laboratori interattivi.L’amministrazione comunale, promotrice dell’iniziativa, esprime grande orgoglio nell’accogliere un evento di tale rilevanza, definendolo uno dei fiore all’occhiello dell’estate 2025. L’assessore al Turismo e alla Cultura, Marco Giacanella, sottolinea come il festival rappresenti un’opportunità unica per promuovere Falconara Marittima al di là dei circuiti turistici più consolidati, invitando i visitatori a scoprire il fascino del centro storico, la calda accoglienza della comunità locale e la vivace voglia di festa che anima il territorio. Un invito aperto a tutti, residenti e visitatori, per condividere un’esperienza indimenticabile all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità.