Corato Cultivar Bellezza: Storia, Arte e Sapore nel Cuore della Puglia

Corato si veste di storia, arte e sapore per tre giorni intensi, con “Corato Cultivar Bellezza”, un evento che si propone di svelare l’anima profonda di una città legata indissolubilmente al suo territorio e alla sua identità.

Dal 10 al 13 dicembre, Corato si trasforma in un palcoscenico vivente, un crocevia di esperienze culturali e gastronomiche dedicate alla celebrazione della cultivar Coratina, l’oro verde che ne definisce il carattere.

L’iniziativa non si limita a una semplice esposizione del patrimonio locale, ma intende offrire un percorso immersivo, un dialogo tra passato e presente, tra natura e ingegno umano.

Il viaggio inizia con un tuffo nelle origini, con la visita all’imponente dolmen dei Paladini, monolite preistorico testimone di millenni di storia, un’eco silenziosa dell’età del Bronzo che precede le fondamenta della città.

Il percorso continua con la scoperta di Palazzo Gioia, scrigno di memorie architettoniche, e della Biblioteca Comunale, custode di sapere e cultura.

Il cuore pulsante dell’evento è la celebrazione della Coratina, cultivar autoctona che incarna la resilienza e l’eccellenza del territorio barese.

La visita alla pianta madre, un albero secolare venerato come simbolo di continuità generazionale e di profondo legame con la terra, rappresenta un momento di sacralità, un’occasione per riscoprire il valore della tradizione e della sostenibilità.

La raccolta delle olive, un’attività manuale che riporta alle radici della cultura contadina, è un’esperienza autentica, un invito a riscoprire il ritmo lento e armonioso della natura.

La ricchezza dell’evento si manifesta anche attraverso un programma variegato di eventi collaterali.

La musica, con l’esibizione del maestro Enrico Rava e dei Fearless Five, arricchisce l’atmosfera con note evocative e innovative.

Lo spettacolo “Così parla un albero”, portato in scena nel museo cittadino, stimola la riflessione sul rapporto tra uomo e natura, tra parole e silenzi.

La presentazione del logo e dello spot, curati da PugliArmonica, e la “Coratina in festa”, dedicata all’olio extravergine d’oliva, rappresentano il culmine di un percorso volto a valorizzare e promuovere l’immagine della città.

“Con ‘Corato Cultivar Bellezza’ aspiriamo a proiettare Corato in una dimensione più ampia, a far conoscere non solo la nostra cultivar, ma anche il nostro paesaggio, le nostre tradizioni e l’anima della nostra comunità,” afferma Concetta Bucci, assessore allo Sviluppo Economico.

“Vogliamo condividere con il mondo il nostro autentico oro verde, un simbolo di passione, dedizione e amore per la nostra terra.

” L’evento si configura, dunque, come un’occasione unica per un viaggio emozionante alla scoperta di un tesoro inestimabile: la Corato che sa custodire la propria identità, proiettandola verso il futuro con orgoglio e speranza.