La Pinsa Conquista il Mondo: Nata a Roma, Eccellenza Globale

La pinsa, un’evoluzione affascinante della focaccia romana, sta conquistando il palato di intenditori a livello globale.

Un riconoscimento tangibile di questa ascesa è testimoniato dalla pubblicazione della “Guida 50 World’s Best Pinsa”, un’iniziativa pionieristica che mappa e celebra le eccellenze di questo piatto, diffuso in oltre 7.000 locali nel mondo, con una concentrazione significativa – ben 5.000 – in Italia.

La presentazione, avvenuta a Roma, sottolinea l’importanza di questo prodotto agroalimentare tradizionale del Lazio (Pat) e il suo rapido sviluppo come fenomeno culinario internazionale.

La guida, nata dalla visione di Press Food, non si limita a una semplice elencazione di locali.

Il suo scopo principale è l’istituzione di standard di qualità e autenticità, delineando i tratti distintivi che definiscono una vera pinsa.

L’impasto, frutto di una lunga lievitazione e un mix sapiente di farine, conferisce alla pinsa una leggerezza e una digeribilità uniche, caratteristiche che la differenziano dalla tradizionale focaccia.

La cottura, tradizionalmente in forno a legna, contribuisce a sviluppare un sapore rustico e genuino.

Il panorama delle migliori pinserie mondiali, così delineato, vede trionfare Pinseria da Roberta di Lecce, un trionfo per la Puglia che celebra la capacità di reinterpretare la tradizione romana con ingredienti locali e tecniche innovative.

Al secondo posto si posiziona La Pinsa di Anton, incastonata nella suggestiva cornice dell’Isle-sur-la-Sorgue in Francia, a dimostrazione della pinsa come ambasciatrice della cucina italiana oltre i confini nazionali.

La Pratolina di Roma, custode della tradizione capitolina, si aggiudica il terzo gradino del podio.

La guida non solo premia l’eccellenza, ma valorizza anche il talento dei professionisti del settore.

Il prestigioso titolo di Pinsaiolo dell’anno è stato conferito a Roberta, simbolo di passione e dedizione artigianale.

La Migliore Pinsa, riconoscimento che celebra la perfezione dell’impasto e l’armonia degli ingredienti, va a La Pinsa di Anton, testimonianza di come la ricerca di sapori autentici possa trascendere le barriere geografiche.

L’iniziativa contribuisce a diffondere la conoscenza di un prodotto unico, portando l’attenzione sulla sua storia, le sue caratteristiche distintive e il suo potenziale di crescita come vanto dell’eccellenza gastronomica italiana.