HomeRegioniPugliaRegina di Puglia: Uva, Affari e Tradizione nel Cuore della Puglia

Regina di Puglia: Uva, Affari e Tradizione nel Cuore della Puglia

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Puglia
Articolo precedente
Borgo diVino in Tour 2025: Un Viaggio nel Molise
Articolo successivo
Olio d’oliva italiano: record di export e sguardo al futuro.

Regina di Puglia: Un Crogiolo di Affari e Tradizione per l’Uva da Tavola PuglieseDomenica 12 maggio si apre a Noicàttaro la terza edizione di Regina di Puglia, un’iniziativa lungimirante che si propone di elevare il valore dell’uva da tavola pugliese, fulcro economico di un territorio ricco di storia e di passione. L’evento, nato dall’iniziativa del Comune di Noicàttaro e sostenuto dalla rete “Le Terre dell’Uva”, si configura come una piattaforma strategica per la promozione e l’internazionalizzazione di questo prezioso prodotto agricolo.Regina di Puglia non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio ecosistema di opportunità, strutturato attorno a quattro giorni intensi che fondono business, cultura e convivialità. La componente “business” si articola in visite guidate presso aziende agricole all’avanguardia, progettate per offrire ai visitatori una visione completa del processo produttivo, dalla coltivazione alla raccolta, fino alla lavorazione e confezionamento. Un’altra pietra miliare è rappresentata dagli incontri B2B programmati, volti a facilitare la creazione di partnership commerciali solide e durature. Un focus tematico approfondirà le sfide e le opportunità legate alla valorizzazione dell’uva da tavola pugliese nel contesto globale, con particolare attenzione alle strategie di marketing, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.L’edizione di quest’anno è caratterizzata da un’incredibile risposta internazionale, con la partecipazione di buyer provenienti da mercati chiave come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia. La presenza di colossi del settore come Sharbatly Fruit, leader arabo, Wahafruits Trading e Fresh Fruit, testimonia l’interesse crescente per l’uva da tavola pugliese. L’attenzione verso i mercati arabo e polacco non è casuale, ma riflette una domanda specifica e preesistente, individuata attraverso un’analisi accurata delle tendenze commerciali. Si segnala inoltre la partecipazione di importanti operatori dalla Francia, Svizzera e Danimarca, quest’ultima con il suo principale importatore di ortofrutta, segnando un debutto significativo per Noicàttaro. Naturalmente, non mancheranno i tradizionali acquirenti italiani, affiancati dalla presenza di Germano Fabiani, responsabile nazionale ortofrutta di Coop Italia, che interverrà durante il convegno di mercoledì, offrendo la sua autorevole prospettiva.Il martedì sera, l’appuntamento con la celebre Cena sotto il Vigneto si conferma un momento di aggregazione e di celebrazione delle tradizioni locali, offrendo un’esperienza sensoriale unica nel cuore della campagna pugliese.Il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato, sottolinea con orgoglio il percorso virtuoso intrapreso con Regina di Puglia, evidenziando la capacità di unire Comuni diversi, aziende e le loro rappresentanze, per raccontare la storia dell’uva da tavola, elemento imprescindibile dell’economia locale. L’iniziativa si avvale del supporto di istituzioni chiave come Regione Puglia, la Camera di Commercio di Bari e Apeo, a testimonianza del suo valore strategico per lo sviluppo territoriale. Regina di Puglia si pone come un modello di collaborazione e di visione, capace di coniugare la tradizione agricola con l’innovazione e l’apertura verso i mercati internazionali.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Cooperazione internazionale: sfida fitosanitaria e sicurezza alimentare.

La crescente interconnessione globale amplifica le vulnerabilità del settore agricolo, rendendo imprescindibile un approccio...

Vieste en Rose: Un Viaggio Rosa nel Cuore del Gargano

Dal 29 maggio al 1° giugno, Vieste si tinge di rosa, non solo nel...

Grano Duro: Annata 2025 Ricordissima, Produzione in Forte Aumento

L'annata agraria 2024-2025 si prospetta particolarmente favorevole per la produzione nazionale di grano duro,...

Liantonio riconfermato al Castello del Monte: continuità e innovazione

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Castel del Monte ha confermato Francesco Liantonio alla...

Grano Duro 2025: Produzione in Forte Crescita e Qualità Elevata

Il panorama frumentario italiano si prospetta roseo per il 2025, con una produzione di...

Andria, un murale per Paola Clemente: arte e memoria contro il caporalato

Il 14 luglio ad Andria, in Puglia, un'opera d'arte murale di Jorit si eleverà...

Uva da Tavola Italiana: Crescita, Innovazione e Successo Internazionale

Il settore dell'uva da tavola italiana sta vivendo una trasformazione significativa, segnando un capitolo...

Pomodoro da industria: allarme filiera, chiesto intervento urgente del Ministero

La filiera del pomodoro da industria, fulcro dell'agroalimentare italiano, si trova ad affrontare una...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.