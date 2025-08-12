Regina di Puglia: Uva, Affari e Tradizione nel Cuore della Puglia

Regina di Puglia: Un Crogiolo di Affari e Tradizione per l’Uva da Tavola PuglieseDomenica 12 maggio si apre a Noicàttaro la terza edizione di Regina di Puglia, un’iniziativa lungimirante che si propone di elevare il valore dell’uva da tavola pugliese, fulcro economico di un territorio ricco di storia e di passione. L’evento, nato dall’iniziativa del Comune di Noicàttaro e sostenuto dalla rete “Le Terre dell’Uva”, si configura come una piattaforma strategica per la promozione e l’internazionalizzazione di questo prezioso prodotto agricolo.Regina di Puglia non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio ecosistema di opportunità, strutturato attorno a quattro giorni intensi che fondono business, cultura e convivialità. La componente “business” si articola in visite guidate presso aziende agricole all’avanguardia, progettate per offrire ai visitatori una visione completa del processo produttivo, dalla coltivazione alla raccolta, fino alla lavorazione e confezionamento. Un’altra pietra miliare è rappresentata dagli incontri B2B programmati, volti a facilitare la creazione di partnership commerciali solide e durature. Un focus tematico approfondirà le sfide e le opportunità legate alla valorizzazione dell’uva da tavola pugliese nel contesto globale, con particolare attenzione alle strategie di marketing, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.L’edizione di quest’anno è caratterizzata da un’incredibile risposta internazionale, con la partecipazione di buyer provenienti da mercati chiave come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia. La presenza di colossi del settore come Sharbatly Fruit, leader arabo, Wahafruits Trading e Fresh Fruit, testimonia l’interesse crescente per l’uva da tavola pugliese. L’attenzione verso i mercati arabo e polacco non è casuale, ma riflette una domanda specifica e preesistente, individuata attraverso un’analisi accurata delle tendenze commerciali. Si segnala inoltre la partecipazione di importanti operatori dalla Francia, Svizzera e Danimarca, quest’ultima con il suo principale importatore di ortofrutta, segnando un debutto significativo per Noicàttaro. Naturalmente, non mancheranno i tradizionali acquirenti italiani, affiancati dalla presenza di Germano Fabiani, responsabile nazionale ortofrutta di Coop Italia, che interverrà durante il convegno di mercoledì, offrendo la sua autorevole prospettiva.Il martedì sera, l’appuntamento con la celebre Cena sotto il Vigneto si conferma un momento di aggregazione e di celebrazione delle tradizioni locali, offrendo un’esperienza sensoriale unica nel cuore della campagna pugliese.Il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato, sottolinea con orgoglio il percorso virtuoso intrapreso con Regina di Puglia, evidenziando la capacità di unire Comuni diversi, aziende e le loro rappresentanze, per raccontare la storia dell’uva da tavola, elemento imprescindibile dell’economia locale. L’iniziativa si avvale del supporto di istituzioni chiave come Regione Puglia, la Camera di Commercio di Bari e Apeo, a testimonianza del suo valore strategico per lo sviluppo territoriale. Regina di Puglia si pone come un modello di collaborazione e di visione, capace di coniugare la tradizione agricola con l’innovazione e l’apertura verso i mercati internazionali.