Agua Churrascaria: Il Mare Incontra la Tradizione Brasiliana

Agua Churrascaria Mediterranea: Un’Onda di Innovazione Gastronomica dalla SardegnaAlghero, Sardegna – Una brezza marina dirompente sta rivoluzionando il panorama della ristorazione, portando con sé un’esperienza culinaria unica al mondo: Agua Churrascaria Mediterranea, la prima churrascaria dedicata esclusivamente al pesce, nata dalla fervida creatività di due imprenditori sardi. L’iniziativa, firmata Lorenzo Sanna e Lorenzo Sagrati, ex compagni universitari e soci della società Nevero, rappresenta un audace tentativo di reinterpretare una tradizione brasiliana iconica, declinandola attraverso le lenti della cultura e della ricchezza gastronomica del Mediterraneo.Lontano dalla classica carne alla brace, Agua Churrascaria Mediterranea offre un viaggio sensoriale attraverso i tesori del mare. I “pasadores”, abili maestri del taglio, percorrono la sala offrendo ai commensali una sequenza ininterrotta di prelibatezze ittiche freschissime: ventresca di tonno rosso pregiato, tentacoli di polpo tenerissimi, gamberi succulenti, capesante delicate, ricciola maestosa, calamari teneri, seppie saporite, e molte altre specialità marine, tutte preparate con maestria e servite direttamente alla spada. Il percorso verso la realizzazione di Agua Churrascaria Mediterranea è stato intenso e articolato, frutto di due anni di studio approfondito e di un costante impegno nella ricerca della perfezione. “Abbiamo analizzato ogni aspetto, dalla selezione delle materie prime all’architettura del locale, per creare un’esperienza coerente e memorabile”, spiega Lorenzo Sanna. L’architettura, curata dall’architetto Ozierese Gianluca Lai, evoca le atmosfere marine attraverso elementi di design innovativi e un’illuminazione suggestiva. La filosofia alla base di Agua Churrascaria Mediterranea è quella di valorizzare la filiera locale. La collaborazione con artigiani e produttori sardi è un elemento distintivo del progetto. L’inimitabile gelato alla vaniglia artigianale, creato ad hoc dalla gelateria Bon dia di Alghero, accompagna il dessert, un raffinato abacaxi alla catalana, offrendo un contrasto di sapori e consistenze.La ricerca di unicità ha portato i fondatori a intraprendere un viaggio in Brasile, patria della churrascaria, per comprendere a fondo la tecnica e i rituali che la caratterizzano. “Abbiamo verificato che nessun locale al mondo offrisse un menù interamente dedicato al pesce, servito con la modalità churrasco”, afferma Sanna. “Il nostro obiettivo è stato quello di reinterpretare i sapori del mare, esaltando la qualità delle materie prime attraverso una cottura sapiente e una presentazione accurata, per raccontare una Sardegna diversa, capace di innovare senza rinnegare la propria identità.”Un contributo significativo al progetto è arrivato da Roberto Paddeu, rinomato chef del ristorante Frades, con sedi a Milano e Porto Cervo. La sua creatività si esprime in piatti di accompagnamento come la fregula ai frutti di mare e il Tiramamunt, una rivisitazione audace del classico tiramisù.Agua Churrascaria Mediterranea non è solo un ristorante, ma un progetto pilota, un’ambizione di esportare un modello di ristorazione innovativo e sostenibile al di fuori dei confini sardi, portando un’ondata di freschezza e creatività nel panorama gastronomico internazionale. Un omaggio al mare, ai sapori autentici e all’ingegno sardo.