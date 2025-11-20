Alghero in Pizza: tre giorni di sapori e tradizione sarda

Alghero si appresta a celebrare la pizza in una tre giorni di eventi che trasformerà il cuore pulsante della città, il mercato civico, in un crogiolo di sapori, tecniche e tradizione.

Dal 22 al 24 novembre, “Alghero in Pizza” si configura non come una semplice manifestazione, ma come un vero e proprio laboratorio gastronomico, un’immersione nel mondo della pizza artigianale e innovativa.

L’evento, promosso dall’Associazione Cuochi della provincia di Sassari, con il prezioso supporto di istituzioni come il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, la Regione Sardegna, Confcommercio, Federalberghi e la Città Metropolitana di Sassari, si inserisce strategicamente nel più ampio progetto “Sardegna Terra d’aMare”.

Quest’ultima iniziativa ambisce a posizionare l’isola come destinazione turistica di eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alta qualità, che vadano oltre la mera fruizione di un paesaggio suggestivo.

“Alghero in Pizza” si propone quindi come un tassello fondamentale di questa visione, un’opportunità per valorizzare il patrimonio gastronomico sardo, reinterpretandolo attraverso la lente della pizza, un piatto universale capace di unire culture e generazioni.

L’iniziativa, presentata a Villa Maria Pia, non sarà limitata a una vetrina di prodotti, bensì si articolerà in un programma denso di appuntamenti formativi, dimostrativi e performativi, rivolti a professionisti del settore, studenti e appassionati.

Pizzaioli esperti, giovani promesse e figure di spicco del panorama gastronomico nazionale si confronteranno in un dialogo costruttivo, condividendo conoscenze, tecniche innovative e segreti del mestiere.

I corsi pratici, le dimostrazioni culinarie e gli show cooking, animati da chef stellati e maestri pizzaioli, offriranno spunti di riflessione e ispirazione, stimolando la creatività e l’eccellenza.

Un ruolo di primo piano sarà ricoperto dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, che avranno l’opportunità di apprendere direttamente dai migliori, affinando le proprie competenze e proiettandosi verso un futuro professionale di successo.

Ma “Alghero in Pizza” non è solo un evento dedicato al gusto e alla tecnica; è anche un’occasione per dimostrare l’impegno sociale e la solidarietà.

Il 24 novembre, nell’ambito del buffet di beneficenza “Il Buffet della Solidarietà”, si raccorderanno fondi destinati alla Lega del Filo d’Oro, un’associazione che si dedica al sostegno di bambini e persone nati ciechi e sordi.

Questa iniziativa, in concomitanza con l’apertura della nuova sede di Nuoro, testimonia la volontà di coniugare la passione per la pizza con l’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, creando un circolo virtuoso di valori e di crescita.

L’evento si configura quindi come un’esperienza multisensoriale, un viaggio alla scoperta delle radici e delle evoluzioni della pizza, un’occasione per celebrare il territorio e la comunità.