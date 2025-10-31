Cannonau e Generazione Z: un dialogo sardo tra tradizione e futuro

Cannonau Likeness: Un Dialogo Generazionale tra Vino, Innovazione e Patrimonio SardoIl 4 novembre, la Manifattura di Cagliari si trasforma in un laboratorio di idee e sapori, ospitando la terza edizione di “Cannonau Likeness”.

La manifestazione, nata per interpretare le nuove dinamiche del mercato vitivinicolo, pone al centro il rapporto tra la Generazione Z e il vino, indagandone desideri, aspettative e modelli di consumo in un contesto di rapida evoluzione.

L’evento si configura come un vero e proprio ponte tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di decifrare come il Cannonau, fiore all’occhiello della viticoltura sarda, possa dialogare con i giovani e proiettarsi nel futuro.

Al cuore della giornata, la presentazione dei risultati del progetto “Cannonau il vino giovane”, un’indagine approfondita condotta da un team multidisciplinare composto da Assoenologi, Vinoway, Stevie Kim (Mamma Jumbo Shrimp) e l’Università Iulm (Enrico Cecchetti e Mara Bellati).

Il progetto ha analizzato strategie di comunicazione, branding e posizionamento per rendere il Cannonau più accattivante e rilevante per le nuove generazioni.

“Cannonau Likeness” non è solo un’occasione per esplorare le potenzialità del vitigno, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio sardo nel suo complesso.

La manifestazione offre un affascinante confronto tra le diverse espressioni del Cannonau e altre varietà internazionali, con particolare attenzione alla Spagna, ospite d’onore.

Un viaggio sensoriale che spazia dalle note intense dell’Ogliastra, terra dei centenari, alle interpretazioni più moderne provenienti dall’Aragona e dalla Catalogna.

Un elemento centrale dell’evento è la degustazione “Le Sfumature del Cannonau”, curata da Vinoway Italia, Assoenologi Sardegna e l’Accademia Internazionale Epulae.

Questa esperienza guidata offrirà l’opportunità di apprezzare la ricchezza e la versatilità del Cannonau, dalle versioni spumante e rosato alle interpretazioni giovani e fruttate, fino alle espressioni più classiche e strutturate.

Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna, sottolinea l’importanza di una riflessione aperta sulle diverse declinazioni del Cannonau, invitando a superare i confini della tradizionale percezione del vino rosso.

L’evento attira un ampio panel di esperti del settore, tra cui Riccardo Cotarella (presidente nazionale Assoenologi), Stevie Kim (Managing Director di Vinitaly International), Luciano Ferraro (vice direttore Corriere della Sera), Francesca Argiolas (vice presidente Confindustria Sud Sardegna), Alessandro Torcoli (direttore Civiltà del Bere), Costanza Fregoni (direttrice Vite Vino e Qualità) e un team di giornalisti di spicco provenienti da testate nazionali e internazionali, come Gianluca Atzeni (Gambero Rosso), Clementina Palese (Wine News), Roberto Ripa (Unione Sarda) e Ilenia Mura (La Nuova Sardegna).

“Cannonau Likeness” si propone, dunque, come un momento di dialogo e confronto, fondamentale per orientare le scelte strategiche del settore vitivinicolo sardo e per consolidare l’identità del Cannonau come simbolo di eccellenza e innovazione.