Cantina Contini 1898, Eccellenza Italiana 2025: Orgoglio Sardo nel Mondo

Sardegna
La Cantina Contini 1898 di Cabras, custode di una tradizione vitivinicola secolare, si aggiudica il prestigioso riconoscimento “Eccellenze Italiane 2025”, un sigillo d’onore che celebra l’eccellenza in tutti i campi del panorama nazionale, dall’imprenditoria all’arte, dalla gastronomia alla cultura. La cerimonia di premiazione, presieduta dallo chef stellato Heinz Beck e dal giornalista Piero Muscari, ideatore del premio, si terrà il 10 ottobre presso il ristorante La Pergola, all’interno del Rome Cavalieri Waldorf Astoria.La Cantina Contini 1898, eretta a simbolo dell’enologia sarda fin dalla sua fondazione, incarna un modello di resilienza e legame con il territorio. La motivazione che ha portato all’assegnazione del premio sottolinea la capacità di un’azienda familiare di evolversi attraverso le generazioni, testimoniando una continuità aziendale che giunge alla quarta generazione, mantenendo al contempo un profondo senso di appartenenza e responsabilità nei confronti della comunità di Cabras e dell’intera Sardegna. Il vino, in questo contesto, si configura non solo come prodotto, ma come espressione autentica dell’identità sarda, un racconto tangibile di storia, lavoro e passione.La storia della cantina affonda le radici nel 1898, quando Salvatore Contini e Anna Maria Dessì posero le prime pietre di un’impresa destinata a lasciare un’impronta indelebile nel panorama vinicolo italiano. Alessandro Contini, attuale presidente, con orgoglio rievoca il ruolo cruciale del suo bisnonno Salvatore, visionario pioniere che intuì il potenziale della Vernaccia, vitigno autoctono altrimenti condannato all’oblio. La sua lungimiranza non solo ha salvato un tesoro enologico, ma ha contribuito a preservare un elemento fondamentale del patrimonio culturale sardo.Il premio “Eccellenze Italiane 2025” rappresenta un omaggio alla Sardegna, alla sua ricchezza culturale e alle sue tradizioni vitivinicole, un riconoscimento che alimenta l’impegno della cantina a custodire e valorizzare l’autenticità del territorio. Alessandro Contini sottolinea come i vini Contini siano portavoce di una Sardegna vera, radicata nelle proprie origini, un racconto che continuerà a essere narrato con dedizione e passione.L’ambito riconoscimento non è riservato alla Cantina Contini 1898, ma condiviso con altre figure di spicco del panorama nazionale, tra cui il velocista Filippo Tortu, la fotografa Lucia Giacani, il presidente e fondatore Unsic Domenico Mamone, il fondatore della Osa Community Mirco Gasparotto, l’imprenditore Massimo Albertengo, Oscar Giordano della Giordano Global e l’imprenditore tessile Filippo Martinetto, tutti accomunati dalla ricerca dell’eccellenza e dall’impegno a rappresentare al meglio il Made in Italy nel mondo.

Related Articles

Caseificio Garau: L’Eccellenza Sarda Conquista l’Olimpo del Gusto!

Caseificio Garau: un'Eccellenza Sarda Trionfa all’Olimpo Internazionale del GustoMandas, Sardegna – Un’ondata di orgoglio...

Eccellenza Sarda: I Vini Premiati e le Nuove Sfide

Il panorama vitivinicolo sardo si configura oggi come un mosaico di eccellenze, un segnale...

Il Gigante del Cedrino: Eccellenza Sarda e Primato Mondiale

Nel cuore del Nuorese, a Loculi, una comunità vibrante trasforma una sfida locale in...

Vino Ambasciatore: Nascita di un Patto per il Nord Ovest Sardo

Un Patto di Vigna e Comunità: Nascita di un Vino Ambasciatore per il Nord...

Ichnusa Cruda: Arte sarda e sostenibilità nel nuovo packaging

Il Birrificio di Assemini consolida il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la...

Pecorino Romano DOP: Produzione in Crescita e Successo Globale

La stagione produttiva 2023/2024 si è rivelata un capitolo di crescita significativa per il...

D’Ambrosio e Pepe: Una Cena tra Sapori e Innovazione in Sardegna

Un'esperienza gastronomica che trascende i confini, un dialogo tra due figure di spicco della...

Agua Churrascaria: Il Mare Incontra la Tradizione Brasiliana

Agua Churrascaria Mediterranea: Un'Onda di Innovazione Gastronomica dalla SardegnaAlghero, Sardegna – Una brezza marina...

