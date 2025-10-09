Carloforte e il Cous Cous: un Viaggio tra Culture e Sapori

Carloforte celebra il Cous Cous: un crocevia di culture e sapori nel cuore del MediterraneoDa celebrazione locale a vetrina internazionale, la manifestazione di Carloforte, in Sardegna, dedicata al cous cous, si configura oggi come un evento di straordinaria rilevanza culturale e gastronomica.

L’appuntamento, in programma l’11 e il 12 ottobre, trascende la semplice sagra per divenire un vero e proprio ponte tra popoli e tradizioni, un’occasione per esplorare le radici storiche e le evoluzioni contemporanee di un piatto simbolo del Mediterraneo.

La storia del cous cous carlofortino affonda le radici nel XVII secolo, intrecciandosi con le vicende della comunità tabarchina, giunta sull’isola di San Pietro in fuga dalle persecuzioni in Tunisia.

Questa eredità pluriculturale si riflette nella ricetta, un’armoniosa fusione di sapori e tecniche culinarie tunisine, arabe e sarde.

L’evento offre un percorso immersivo, con laboratori pratici che svelano le complesse fasi di preparazione, dall’accurata selezione della semola alla lenta cottura a vapore, un vero rituale che preserva il sapore autentico del piatto.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di nuove esperienze.

Accanto alle tradizionali versioni carlofortine, si potranno degustare rivisitazioni creative, proposte da chef provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, che reinterpretano il cous cous in chiave contemporanea, senza dimenticare l’attenzione alle esigenze nutrizionali, con opzioni dedicate a chi soffre di intolleranze alimentari.

Un angolo dedicato alla nutrizionista offrirà consigli e informazioni sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e consapevole.

La sagra non è solo cibo, ma un’esperienza multisensoriale che coinvolge tutti i sensi.

Lungo il lungomare e tra i caratteristici caruggi, numerosi banchi di assaggio offrono un viaggio alla scoperta dei sapori del cous cous, accompagnati da musica, artigianato locale e mostre evocative.

Il programma include anche degustazioni di prodotti tipici, convegni a tema e escursioni guidate alla scoperta del territorio.

Un elemento di particolare rilievo è la collaborazione con il Comune e il Centro Commerciale Naturale di Stintino, presenti con una delegazione per condividere competenze e progetti legati alla vela latina e alle tradizioni marinare sarde.

L’incontro “Il Vento delle Radici – Vela Latina: le radici del vento” vedrà protagonisti istituzionali e rappresentanti del comparto velico, per promuovere un’immagine integrata della Sardegna, crocevia di culture e patrimonio immateriale da preservare e valorizzare.

Il cous cous, in questo contesto, si configura come un simbolo di accoglienza, convivialità e identità culturale, un invito a celebrare la ricchezza del Mediterraneo.