Caseificio Garau: L’Eccellenza Sarda Conquista l’Olimpo del Gusto!

Caseificio Garau: un’Eccellenza Sarda Trionfa all’Olimpo Internazionale del GustoMandas, Sardegna – Un’ondata di orgoglio e soddisfazione travolge il Caseificio Garau, storica realtà mandasina, protagonista di un trionfo senza precedenti nel panorama internazionale del gusto. L’azienda, custode di una tradizione secolare, si aggiudica un prestigioso riconoscimento: ben otto stelle al Great Taste Awards, una competizione di portata globale che premia l’eccellenza dei prodotti alimentari e delle bevande, attraverso un rigoroso processo di degustazione alla cieca.Il Great Taste Awards, organizzato dalla Guild of Fine Food, rappresenta un vero e proprio “Oscar” per i prodotti gastronomici, con un numero di partecipanti record quest’anno: 14.340 prodotti provenienti da 110 paesi. La partecipazione, debuttante per il Caseificio Garau, si traduce in un successo straordinario, testimonianza della qualità irripetibile dei formaggi sardi.La giuria, composta da esperti del settore, chef stellati, produttori alimentari e critici gastronomici, ha valutato i prodotti Garau senza alcun riferimento all’identità del produttore, concentrandosi esclusivamente sull’esperienza sensoriale offerta. Giunco, un formaggio che incarna l’essenza del territorio, si è distinto con due stelle, esaltato per la sua onestà, la sua complessità aromatica che ricorda erbe spontanee, noci e spezie, e la sua piacevole persistenza al palato. Colline di Mandas, caratterizzato da una sapiente stagionatura che ne esalta la struttura e il sapore, ha conquistato la giuria con il suo equilibrio e la sua piccantezza controllata.Un riconoscimento unanime, una stella, è andato a Granduca di Mandas, un pecorino dal profilo aromatico floreale e fruttato, denso di personalità. Su Nuraxi, apprezzato per la sua acidità vibrante e la sua notevole lunghezza in bocca, ha dimostrato una complessità irresistibile. Cardureu, con la sua cremosità invitante e il suo sapore equilibrato, ha conquistato la giuria per la sua accessibilità e piacevolezza. Su Nuraxi Semistagionato, fedele all’aroma inconfondibile del latte di pecora, ha rappresentato un ottimo esempio di pecorino giovane.Questo nuovo trionfo si aggiunge al recente successo all’International Cheese and Dairy Awards 2025, dove il Caseificio Garau si è distinto come unica azienda sarda premiata. “Siamo incredibilmente orgogliosi di questo riconoscimento,” afferma Marina Garau, co-proprietaria dell’azienda insieme al fratello Mimmo. “È la conferma che la nostra dedizione alla tradizione, il rispetto per la materia prima e l’amore per il nostro territorio sono la chiave per creare formaggi unici e apprezzati in tutto il mondo.”Fondata nel 1880 da Antonio Garau, il bisnonno di Marina e Mimmo, l’azienda continua a operare secondo le stesse metodologie tramandate di generazione in generazione, senza l’uso di conservanti o additivi chimici. La stagionatura avviene in antiche cantine scavate nella pietra locale e rivestite di fango, un microclima naturale che conferisce ai formaggi un sapore autentico e un carattere inconfondibile, preservando il gusto di un tempo. Questo connubio tra tradizione, passione e territorio rende i formaggi Garau un’ambasciatrice d’eccellenza del Made in Sardinia.