HomeRegioniSardegnaEccellenza Sarda: I Vini Premiati e le Nuove Sfide

Eccellenza Sarda: I Vini Premiati e le Nuove Sfide

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
6
Sardegna
Articolo precedente
Tonno Rosso: Allarme Greenpeace tra Profitto, Sostenibilità e Frodi UE
Articolo successivo
Dati e Partnership: Rivoluzione nel Pinot Grigio delle Venezie

Il panorama vitivinicolo sardo si configura oggi come un mosaico di eccellenze, un segnale tangibile di una ricerca qualitativa sempre più diffusa e radicata nel territorio. La recente edizione della Guida online ai migliori vini sardi, curata da Maurizio Valeriani e Antonio Paolini, ne fornisce una fotografia eloquente: su un campione di 305 campioni, ben 98 bottiglie si sono distinte con la prestigiosa Standing Ovation, attestando una concentrazione di alta qualità superiore al 32%. Un risultato che evidenzia un’evoluzione significativa rispetto al passato, e una volontà di spingersi verso l’apice della perfezione, come testimoniato dai tre vini che hanno raggiunto il punteggio massimo di 100/100, giudizio espresso da Vinodabere attraverso assaggi “alla cieca”.Tra i vini premiati spiccano un Vermentino Ruinas del Fondatore 2022 di Depperu, un’etichetta già nota per la sua costanza qualitativa, e un Vermentino Gallura Superiore Campianatu 2023 di Tenute Campianatu, che celebra l’affinità tra vitigno e territorio. Accompagnandoli, un Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023 di Francesco Cadinu, emblema dell’abilità di un produttore di fama indiscussa. Considerato l’ampio universo di etichette testate, stimato in poco più di 700, questi riconoscimenti amplificano il significato dell’eccellenza sarda.Nonostante le sfide poste dall’annata 2023, particolarmente complessa per i vini rossi, in special modo nella Barbagia, i degustatori hanno riscontrato una sorprendente coerenza e qualità nei vini assaggiati. Questo dato è ulteriormente corroborato dai punteggi massimi ottenuti, suggerendo una resilienza e un’adattabilità delle tecniche vitivinicole sarde.Analizzando la distribuzione geografica dei premi, emerge il ruolo centrale della Gallura, che conferma la sua vocazione per il Vermentino (17 Standing Ovation su 35) e sviluppa interpretazioni territoriali sempre più raffinate per il Cannonau (4 Standing Ovation su 10). Il Vermentino riscuote successo anche in Romangia (4 Standing Ovation) e nel Coros (3 massimi allori), mentre Mamoiada consolida la sua reputazione (12 Standing Ovation su 21 Cannonau in Guida), grazie a una sinergia tra produttori e a un costante miglioramento del Cannonau di montagna e della Granazza.Orgosolo (3 Standing Ovation su 4) e Oliena (5 Standing Ovation su 9) dimostrano segni di rinascita, con un Nepente sempre più raffinato e liberato dalle asperità del passato. Il Sud Sardegna, tradizionalmente legato al Carignano (7 Standing Ovation su 14), continua a rappresentare un’area di grande potenziale. Un riconoscimento speciale va a Mandrolisai (7 premiati su 14), unica sub-regione sarda dotata di una denominazione dedicata, che esalta le peculiarità del suo territorio.Tuttavia, persistono delle disarmonie tra l’altissima qualità di vini ossidativi come la Vernaccia di Oristano e la Malvasia di Bosa, e le loro difficoltà commerciali, che richiedono un’attenzione e una promozione mirata, affinché possano trovare i degni paladini e sostenitori che ne riconoscano il valore intrinseco. In conclusione, il panorama vitivinicolo sardo si presenta come un racconto di passione, dedizione e ricerca costante dell’eccellenza, un patrimonio da valorizzare e promuovere con orgoglio.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Caseificio Garau: L’Eccellenza Sarda Conquista l’Olimpo del Gusto!

Caseificio Garau: un'Eccellenza Sarda Trionfa all’Olimpo Internazionale del GustoMandas, Sardegna – Un’ondata di orgoglio...

Cantina Contini 1898, Eccellenza Italiana 2025: Orgoglio Sardo nel Mondo

La Cantina Contini 1898 di Cabras, custode di una tradizione vitivinicola secolare, si aggiudica...

Il Gigante del Cedrino: Eccellenza Sarda e Primato Mondiale

Nel cuore del Nuorese, a Loculi, una comunità vibrante trasforma una sfida locale in...

Vino Ambasciatore: Nascita di un Patto per il Nord Ovest Sardo

Un Patto di Vigna e Comunità: Nascita di un Vino Ambasciatore per il Nord...

Ichnusa Cruda: Arte sarda e sostenibilità nel nuovo packaging

Il Birrificio di Assemini consolida il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la...

Pecorino Romano DOP: Produzione in Crescita e Successo Globale

La stagione produttiva 2023/2024 si è rivelata un capitolo di crescita significativa per il...

D’Ambrosio e Pepe: Una Cena tra Sapori e Innovazione in Sardegna

Un'esperienza gastronomica che trascende i confini, un dialogo tra due figure di spicco della...

Agua Churrascaria: Il Mare Incontra la Tradizione Brasiliana

Agua Churrascaria Mediterranea: Un'Onda di Innovazione Gastronomica dalla SardegnaAlghero, Sardegna – Una brezza marina...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.