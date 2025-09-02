Fois al top: l’eccellenza sarda spumeggia al WineHunter 2025

Le aziende Fois, un complesso produttivo radicato nel cuore dell’Alghero, incarnano un esempio emblematico di eccellenza agroalimentare sarda, ottenendo un prestigioso riconoscimento al WineHunter 2025. Accademia Olearia, Tenute Fois e Argei, guidate dai fratelli Alessandro e Antonello Fois, si distinguono con otto prodotti premiati, un sigillo che certifica la loro qualità da oltre trent’anni, abbracciando ambiti che vanno dal vino all’olio, dagli spirits alle birre.L’Award Oro è stato attribuito a tre creazioni di Accademia Olearia, testimonianza di una maestria nella produzione di olio extravergine d’oliva che si manifesta nell’Olio Riserva del Produttore Fruttato Verde DOP, un’espressione intensa del territorio, nell’elegante Semidana Monocultivar, e nel Carciofo Sardegna DOP, che celebra un prodotto tipico con una lavorazione artigianale. L’Award Rosso, invece, corona il Vermentino di Sardegna DOC Chlamys di Tenute Fois, un vino bianco fresco e aromatico, le Olive Bosana al naturale di Accademia Olearia, un connubio di tradizione e gusto autentico, l’Aceto di vino bianco di Vermentino di Sardegna Argei, un sapore unico e persistente, e un extravergine d’oliva fruttato sempre di Argei, espressione di un saper fare tramandato di generazione in generazione. I candidati al prestigioso Platinum Award includono l’extravergine d’oliva Gran Riserva Fruttato di Accademia Olearia, l’apice della produzione olearia, e l’extravergine d’oliva Bosana Monocultivar di Accademia Olearia, un’esperienza sensoriale raffinata.Il riconoscimento WineHunter, sotto la guida del rinomato Helmuth Köcher, non è un semplice premio, ma una garanzia di valore che attesta l’impegno delle aziende verso la qualità, l’autenticità e l’innovazione. Inoltre, apre le porte a una rete di eventi di rilevanza internazionale, con il Merano WineFestival come appuntamento clou, offrendo un’opportunità unica per entrare in contatto con operatori del settore, buyer internazionali e giornalisti specializzati.”Questo premio – dichiarano con orgoglio i fratelli Alessandro e Antonello Fois – è il risultato di un percorso costantemente orientato all’eccellenza, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La Sardegna sta consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama mondiale dell’olio extravergine, e noi siamo fieri di contribuire a questa affermazione con le nostre produzioni. Riconosciamo in questo premio un ulteriore incentivo a esplorare nuove frontiere e a diffondere la ricchezza della nostra isola.” L’eccellenza Fois rappresenta una vetrina del potenziale agroalimentare sardo, un tesoro da proteggere e da promuovere nel mondo.