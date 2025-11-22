Frades: Natale in Sardegna, un Pop-Up di Sapori Autentici

Per celebrare un legame profondo con la Sardegna e ampliare l’esperienza culinaria oltre la tradizionale stagione estiva, Frades, rinomato ristorante di cucina sarda non convenzionale con sedi a Porto Cervo e Milano, presenta il Christmas Pop-Up.

Questa iniziativa, ospitata all’interno del Su Entu Sardinian Country Club, alle porte di Olbia, rappresenta un’immersione nei sapori autentici dell’isola, arricchita da un’atmosfera festiva e da eventi esclusivi.

Frades nasce dalla stessa essenza della Sardegna, una terra che continua ad ispirare la filosofia di cucina del ristorante.

Il Christmas Pop-Up è un gesto di riconoscimento verso la comunità locale, un invito ai sardi che rimangono o ritornano a casa per le feste, e un’accoglienza calorosa per i viaggiatori che scelgono Olbia come meta, una città in vivace crescita e sempre più attrattiva, grazie a iniziative come l’organizzazione di eventi di prestigio.

Frades desidera contribuire attivamente a questa evoluzione, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Il menu del Christmas Pop-Up è un viaggio attraverso i piatti iconici che hanno consacrato Frades, come l’inconfondibile Sandwich di triglia e maionese al lentisco, i raffinati Culurgiones ripieni al tartufo bianco d’Alba, il suggestivo “Poema” e ristretto d’arrosto, e la fragrante Fregula artigianale al brodetto di pesci di scoglio.

A questi si affiancano creazioni inedite, frutto dell’ispirazione dello chef Roberto Paddeu, che esaltano i prodotti del territorio: Malloreddus fatti a mano con cozze di Olbia e pecorino sardo, Raviolini di capretto con burro e armidda, e un succulento Maialetto arrosto con finocchio, mela cotogna e senape di Dijon. Un’ampia scelta di piatti classici, dagli Spaghettoni all’astice blu al fritto di pesce, dalla spigola alla piastra alle costate e fiorentine alla griglia, completa l’offerta per soddisfare ogni palato.

Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, ed è disponibile per ospitare eventi privati e cene aziendali.

La domenica è dedicata a un brunch a buffet particolarmente ricco, che mescola tradizione e innovazione.

Insalata di carciofi e bottarga, Casadine salate, Zuppa gallurese, Agnello in umido convivono con proposte contemporanee come il Sashimi di ricciola e jalapeño, il Roast beef all’inglese con salsa alla senape grezza, la Melanzana alla parmigiana e la Pinsa margherita con acciughe del Cantabrico.

Il calendario del Christmas Pop-Up prevede un susseguirsi di serate a tema e appuntamenti dedicati alle celebrazioni natalizie, creando un’atmosfera festosa che accompagna i commensali dal Natale al Capodanno, fino all’Epifania, con pranzi e cene pensate per rendere ogni momento speciale e indimenticabile.