Garau trionfa al World Cheese Awards: 7 formaggi sardi premiati!

Il Caseificio Antonio Garau, un’istituzione secolare radicata nel cuore della Sardegna, continua a consolidare la sua reputazione di eccellenza casearia, raccogliendo prestigiosi riconoscimenti al World Cheese Awards 2025, una vetrina globale per l’arte formaggiera.

L’azienda di Mandas, custode di una tradizione iniziata nel 1880 dal bisnonno Antonio, si distingue con ben sette formaggi premiati, un trionfo che testimonia l’incessante ricerca di qualità e l’innovazione nel rispetto delle antiche usanze.

Al vertice del podio si ergono il pecorino Cardureu e Su Nuraxi, acclamati con la medaglia d’oro.

Il Cardureu, già insignito del Super Gold nel 2024, conferma la sua posizione di punta, simbolo di un saper fare che si tramanda di generazione in generazione.

Su Nuraxi, a sua volta, si aggiudica un ulteriore riconoscimento, dopo aver brillato con una stella al Great Taste 2025, un sigillo di garanzia per i palati più esigenti.

L’argento è andato all’erborinato Marina Blu, un’aggiunta recente al catalogo Garau, che si fa apprezzare fin dal suo debutto, dimostrando la capacità dell’azienda di evolversi e sperimentare, senza mai rinunciare alla tradizione.

Il caprino Su Crabittu e l’erborinato Marina Blu, già osannati all’International Cheese e Diary Awards 2025, testimoniano la versatilità e la ricchezza dell’offerta casearia, mentre il pecorino al tartufo Duca Nero si distingue per l’audace abbinamento tra la sapidità del formaggio e l’aroma intenso del tartufo, un connubio che ha conquistato anche l’International Cheese e Diary Awards 2025.

Infine, il pecorino Piccolo Giunco, coronato dal titolo di miglior formaggio fresco agli Italian Cheese Awards, celebra la freschezza e la delicatezza dei sapori sardi, sigillando un percorso di successi che lo hanno portato a brillare a livello nazionale.

La giuria internazionale, composta da esperti del settore provenienti da ogni angolo del mondo, ha valutato un impressionante numero di formaggi: ben 5.244 campioni provenienti da 46 nazioni diverse.

Un contesto competitivo che rende ancora più significativo il successo del Caseificio Garau, che si afferma come un punto di riferimento per l’eccellenza casearia sarda.

Il 2025, anno segnato dal suo significativo ’25’, si rivela un anno di straordinari traguardi.

L’azienda ha accumulato ben 24 riconoscimenti a livello mondiale e un ulteriore podio nazionale, a testimonianza di un impegno costante verso la qualità e la passione per il proprio mestiere.

Marina e Mimmo Garau, quarta generazione a guidare l’azienda, esprimono orgoglio e gratitudine per questo successo, che conferma la loro dedizione alla tradizione e all’innovazione, perpetuando l’eredità del bisnonno Antonio e consolidando la posizione del Caseificio Garau come l’azienda casearia più antica e prestigiosa della Sardegna, orgoglio storico dell’Italia.