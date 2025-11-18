Guigoni lancia online l’Enciclopedia Enogastronomica della Sardegna

L’eccellenza sarda si rivela in forma digitale: Alessandra Guigoni, celebrata con il prestigioso premio Anna Dente per la letteratura enogastronomica, lancia online la sua monumentale “Enciclopedia Enogastronomica della Sardegna”.

Più che un semplice dizionario, si tratta di un’immersione profonda nel cuore del *made in Sardinia*, un universo di sapori, tradizioni e innovazioni che si declina in oltre mille voci, arricchite da trecento ricette autentiche.

L’opera, concepita come un eBook scientifico ma accessibile, trascende la mera elencazione di ingredienti e preparazioni.

È un viaggio antropologico attraverso l’isola, un’esplorazione delle peculiarità territoriali che alimentano una biodiversità straordinaria, resa tangibile grazie al contributo fondamentale di ricercatori di Agris: Gianni Lovicu, Anna Barbara Pisanu, Sara Casu, Roberta Comunian, Luciano De Pau e Marco Dettori, pilastri nella comprensione e valorizzazione del patrimonio agrario sardo.

Alessandra Guigoni, antropologa alimentare genovese e cittadina cagliaritana d’adozione, intende offrire una chiave di lettura complessa e stratificata.

Ogni voce non si limita a descrivere un prodotto o una ricetta, ma ne ricostruisce la genesi, l’evoluzione storica e il significato culturale.

Dietro ogni piatto, ogni ingrediente, si celano storie di persone, di aziende agricole e di imprenditori che incarnano l’anima dell’agroalimentare sardo.

L’enciclopedia raccoglie le testimonianze di circa mille aziende, offrendo uno spaccato del tessuto produttivo e dei suoi protagonisti, dai rinomati chef ai ristoratori che interpretano la tradizione con creatività.

L’enciclopedia pone l’accento su settori chiave dell’economia sarda: il caseario, con le sue tradizioni secolari; il cerealicolo, custode di varietà antiche; il mondo dell’oliva, cuore pulsante della dieta mediterranea; la viticoltura, con i suoi vitigni autoctoni, e la produzione vinicola, espressione di un territorio unico.

Un focus particolare è dedicato ai vini da dessert, con un approfondimento sulla Docg Vermentino di Gallura, arricchito dai contributi di Aldo Brigaglia, e sull’emergente panorama di spumanti e rosati sardi, grazie a Cristina Mamusa, vice delegata Donne del Vino.

Un’ulteriore ricchezza deriva dalla collaborazione con esperti di diverse discipline: Pierina Amalia Menneas, referente Onas Sardegna, analizza la filiera del maiale e i suoi derivati; Alessandra Addari offre una prospettiva sui mercati locali; Marco Dettori si concentra sulla cerealicoltura e sulle varietà storiche di grano; Giandomenico Scanu racconta la coltivazione dell’olivo.

Maria Antonietta Dessì, Aldo Brigaglia e altri, dipingono con parole il sapore di diverse aree dell’isola, dall’Oristanese all’Ogliastra, dalla Gallura al Cagliaritano, offrendo una narrazione corale e sfaccettata che si articola in un’opera di oltre 120.000 parole.

Più che un libro, un viaggio sensoriale e culturale da scoprire e condividere.