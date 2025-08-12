Il Gigante del Cedrino: Eccellenza Sarda e Primato Mondiale

Nel cuore del Nuorese, a Loculi, una comunità vibrante trasforma una sfida locale in un’affermazione di eccellenza agroalimentare: “Il Gigante del Cedrino”. L’ottava edizione, in programma il 26 e 27 luglio, celebra un primato mondiale, un monumento gastronomico plasmato con passione e maestria artigianale.Si tratta di una forma di pecorino sarda di dimensioni colossali, un omaggio alla tradizione pastorale che da secoli caratterizza il territorio. Non è solo un formaggio, ma un simbolo tangibile dell’ingegno e della resilienza di una piccola realtà che, con dedizione e innovazione, ha superato i confini dell’ordinario.La creazione del “Gigante” rappresenta un vero e proprio atto di ingegneria alimentare. La quantità di latte necessario per dare vita a questo capolavoro è stupefacente: 4.500 litri, una quantità che testimonia l’importanza della zootecnia locale e la qualità della materia prima. L’aggiunta di 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici orchestra un processo di trasformazione complesso e affascinante, che coinvolge competenze tramandate di generazione in generazione.La stagionatura, protrattasi per dodici mesi, è un elemento cruciale per la maturazione del formaggio, un periodo in cui i sapori si concentrano e si intensificano, conferendo al pecorino una complessità aromatica unica. L’altezza di oltre mezzo metro ne sottolinea la maestosità, rendendo l’esperienza visiva altrettanto impressionante quanto il sapore.Questa manifestazione, “Il Gigante del Cedrino”, non è solamente una festa rurale, ma un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del Nuorese, un invito a riscoprire la ricchezza delle tradizioni locali e a condividere la passione per un prodotto unico al mondo. È una testimonianza di come la forza di una comunità possa trasformare un’idea in un primato globale, un omaggio alla genuinità e alla sapienza artigianale che rendono la Sardegna un tesoro inestimabile.