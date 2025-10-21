Maìa Siddùra: Vermentino di Gallura al top, un trionfo di eccellenza.

Il Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa di Siddùra si consolida come pietra miliare nel panorama vitivinicolo italiano, accumulando riconoscimenti prestigiosi che ne attestano la straordinaria evoluzione.

L’ennesimo trionfo, i Cinque Grappoli Bibenda, si aggiunge alla prestigiosa Top 300 di Vinibuoni d’Italia, un’ulteriore conferma di una traiettoria qualitativa in costante ascesa, precedentemente sancita dai Tre Bicchieri del Gambero Rosso e dall’acclamazione di miglior Vermentino nazionale.

Il percorso di selezione che conduce all’attribuzione dei Cinque Grappoli Bibenda, curato dalla Fondazione Italiana Sommelier, rappresenta un banco di prova particolarmente rigoroso.

Tra un mare di migliaia di campioni, solo quelli che esprimono una coerenza intrinseca, una profondità organolettica e una capacità di evocare emozioni autentiche riescono a superare il vaglio e a ricevere il massimo riconoscimento.

Questa selezione non si limita a un giudizio sensoriale, ma valuta la capacità del vino di raccontare un territorio, un’arte, una passione.

Il sigillo di Bibenda si unisce al plauso della Guida Vinibuoni d’Italia 2026, un’opera di riferimento guidata da Mario Busso e Alessandro Scorsone, che ha insignito Maìa con la Corona, un titolo esclusivo riservato ai vini derivati da vitigni autoctoni, vero e proprio vessillo della biodiversità viticola italiana.

La severità del processo di valutazione, con 35.000 campioni degustati e solo 730 insigniti, sottolinea l’eccezionalità di questo riconoscimento.

Ottenere la Corona significa incarnare un ideale di eccellenza, un impegno verso la valorizzazione del patrimonio viticolo locale.

“Essere riconosciuti da queste autorevoli guide nazionali è fonte di immenso orgoglio,” dichiara Maria Piludu, direttore generale di Siddùra.

“Più che un semplice plauso, questi premi rappresentano la conferma che la nostra filosofia, improntata alla produzione di vini che uniscono qualità, autenticità ed eleganza, continua a risuonare in modo universale, superando barriere linguistiche e culturali.

Siamo profondamente convinti che la vera eccellenza risieda nella capacità di esprimere il carattere unico del territorio gallurese, interpretandolo con rispetto e passione, e Maìa incarna perfettamente questo ideale.

” Il Vermentino di Gallura Superiore Maìa si configura, quindi, non solo come un vino di pregio, ma come un simbolo di un approccio vitivinicolo attento alla tradizione, all’innovazione e alla sostenibilità, un’ambasciatrice del gusto e della cultura gallurese nel mondo.