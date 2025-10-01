Maiori e Riemma, pizza italiana campione: un trionfo sardo

Emanuele Riemma e Maiori al vertice della pizza italiana: un trionfo di tradizione, innovazione e valorizzazione del territorioLa quarta edizione degli Oscar della Pizza Italiana, un evento di punta nel panorama gastronomico nazionale organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory, ha visto la pizzeria Maiori, situata a Cagliari all’interno del suggestivo Palazzo Doglio, conquistare un posto d’onore, grazie all’eccellenza del maestro pizzaiolo Emanuele Riemma.

Un riconoscimento che va ben oltre il semplice successo individuale, simboleggiando l’affermazione di una filosofia gastronomica radicata nel territorio e proiettata verso l’innovazione.

Riemma, proveniente dalla Campania, si è distinto con un triplice successo: la vittoria come miglior pizzeria in Sardegna, un prestigioso primo posto a livello nazionale per la migliore carta dei cocktail abbinati alla pizza, e un encomiabile 42esimo posto nella classifica generale, a riprova della sua versatilità e completezza.

Un plauso particolare è andato anche a Framento, l’acclamata pizzeria di Pierluigi Fais, anch’essa di Cagliari, che si è aggiudicata il premio per la miglior selezione di birre artigianali.

“Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale nel mio percorso professionale,” ha dichiarato Riemma, visibilmente emozionato.

“Portare il nome della Sardegna ai Pizza Awards, con questi riconoscimenti di tale prestigio, è motivo di profondo orgoglio e di grande responsabilità.

Ogni premio è il frutto di un lavoro corale, condiviso con un team straordinario, e della continua ricerca di un equilibrio dinamico tra le fondamenta della tradizione, l’applicazione rigorosa delle tecniche più avanzate e l’audace esplorazione di nuove frontiere espressive.

”La visione di Riemma trascende la semplice creazione di una pizza; si tratta di una narrazione sensoriale, un linguaggio universale capace di evocare sapori autentici e di accogliere contaminazioni creative che arricchiscono l’esperienza del commensale.

Durante un coinvolgente show cooking, il maestro pizzaiolo ha incantato il pubblico preparando una delle sue celebri pizze in pala tonda, un’armoniosa composizione di ingredienti di eccellenza: provola affumicata, pomodori pelati San Marzano DOP al forno, caciocavallo in grotta, pepe nero, olio extravergine di oliva DOP Cilento e profumato basilico fresco.

I verdetti dei vari premi, frutto di un processo di valutazione accurato, sono stati determinati attraverso il voto ponderato di un panel di 200 giornalisti e esperti del settore gastronomico provenienti da tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, nello spazio di Spazio Novecento, situato nell’area dell’Eur, un luogo simbolo della modernità e del design italiano.

La vittoria di Maiori e di Riemma non è solo un trionfo individuale, ma una celebrazione dell’ingegno, della passione e dell’impegno che animano il mondo della pizza italiana, un patrimonio culturale immateriale da custodire e promuovere con orgoglio.