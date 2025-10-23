Mojos e Marigas: Tradizione, Innovazione e Sapore nel Mandrolisai

Mojos e Marigas: un crogiuolo di identità e futuro per il MandrolisaiIl cuore pulsante del Mandrolisai si rivela attraverso due giornate intense, sabato 15 e domenica 16 novembre, a Samugheo.

Mojos e Marigas, Festival dell’Agroalimentare, si configura non come una semplice fiera, ma come un vero e proprio *crogiuolo* di saperi, tradizioni, innovazioni e relazioni, un’immersione totale nell’anima di un territorio.

Nato dall’autentica linfa della comunità locale, il festival ha saputo evolversi, trasformandosi in una piattaforma strutturata che concilia la profonda radicata genuinità con una visione culturale proiettata al futuro.

L’obiettivo primario rimane la celebrazione e la valorizzazione dei produttori locali, trasformando la narrazione delle eccellenze agroalimentari in un’esperienza partecipativa e arricchente per tutti.

Non si tratta più di una mera esposizione di prodotti, ma di un *laboratorio diffuso* di idee, un luogo di incontro tra agricoltura, artigianato, turismo e, soprattutto, tra le generazioni.

Il festival guarda al futuro con ambizione, percependo le opportunità di uno sviluppo comunitario sostenibile.

La tradizione non è una reliquia del passato, ma il punto di partenza per esplorare nuove forme di crescita, per reinventare l’identità del Mandrolisai in chiave contemporanea.

Samugheo, durante le due giornate, si veste da palcoscenico a cielo aperto: i suoi vicoli si animano di profumi, suoni e colori.

Il programma offre un ventaglio di attività: dai trekking naturalistici nella suggestiva Valle di Acoro, dove si respira l’essenza del territorio, ai laboratori pratici – un vero e proprio passaggio di consegne tra maestri artigiani e giovani apprendisti – dedicati alla tessitura, alla panificazione, al ricamo, all’artigianato della lavorazione del legno.

Degustazioni guidate accompagneranno i visitatori alla scoperta dei vini autoctoni, abbinati a prodotti tipici come pane fragrante, salumi saporiti e formaggi di malga, offrendo un vero e proprio viaggio sensoriale.

Spazi dedicati ai convegni promuoveranno il dibattito su temi cruciali per lo sviluppo del territorio, stimolando la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili.

La musica, anima vibrante del Mandrolisai, si fonde con le tradizioni gastronomiche e artigianali, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

I concerti dei Zirichiltaggia, con un omaggio a Fabrizio De André, dei Mandrolihills, dei Dilliriana e degli Over Duo, arricchiranno le serate, creando un’esperienza culturale a 360 gradi.

“Con questa edizione”, sottolinea il vice sindaco Massimiliano Urru, “vogliamo avviare un percorso partecipato, in cui i produttori e le associazioni locali, custodi di un patrimonio inestimabile, non siano semplicemente esponenti di prodotti, ma veri protagonisti di un cambiamento positivo e condiviso.

I laboratori, le degustazioni e i momenti di confronto diventano strumenti essenziali per trasmettere valori, competenze e prospettive future, affinché il nostro patrimonio agroalimentare e artigianale possa trasformarsi in un motore di sviluppo reale e duraturo per il Mandrolisai.

“